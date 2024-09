Den zkušeností je oslavou našich dlouholetých zaměstnanců, kteří svými bohatými zkušenostmi přispívají k rozvoji celé společnosti. Jejich cenné know-how a dlouholetá praxe jsou neocenitelným zdrojem inspirace a znalostí pro mladší generaci, která z nich může čerpat a rozvíjet své vlastní dovednosti.

KAREL MOZDŘEŇ | Foto: Semperflex Optimit s.r.o.

Tento den nám připomíná, jak důležitá je kontinuita, sdílení zkušeností a vzájemná podpora mezi generacemi. Děkujeme všem našim zkušeným kolegům za jejich věrnost a přínos, který dává našemu týmu sílu a stabilitu.

Dnes bychom Vám rádi představili některé z našich zkušených kolegyň a kolegů z naší společnosti v Odrách:

LADISLAV ZUBEKZdroj: Semperflex Optimit s.r.o.LADISLAV ZUBEK, VEDOUCÍ VÁLCOVNY, VE FIRMĚ 43 LET

Po absolvování gymnázia nastoupil v 19 letech na dělnickou pozici ve výrobě optifolu – kde se vyráběly izolační a střešní fólie. Nejraději vzpomíná na začátky ve firmě. V osobní rovině je hlavním důvodem fakt, že se ve firmě seznámil se svou manželkou, se kterou pak založili rodinu a postavili dům. V pracovní rovině na období zaškolování, kdy tehdy jemu zkušení zaměstnanci předávali zkušenosti a radili, jak zvládnout přechod ze školních let do pracovní reality. Později se stal členem kolektivu válcovny a po absolvování odborné školy se stal vedoucím tohoto útvaru. „Na této životní pouti nesmím opomenout 3 mentory, kteří mi ukázali a usnadnili cestu,“ uvádí pan Zubek. „Jedná se o pana Hellebranta, který mne uvedl do role směnového mistra.Dále to byl Ing. Sadila – člověk, který výraznou měrou ovlivnil mou kariéru a který stál u zrodu velké modernizace válcovny v roce 1998. A poslední, koho nemohu vynechat, byl Dr. Schroeder – díky němu jsme zvládli nelehký přechod k nadnárodní společnosti, kterou Semperit je.“Jako největší úspěch své kariéry považuje 2 modernizace válcovny v letech 1998 a 2018, kdy byla instalována nová generace strojního zařízení, která eliminovala dvouválcovou technologii výroby. „Nejvíce si cením skutečnosti, že jsem součástí mezinárodního týmu. Mám zde několik přátel, se kterými jsme našli společnou řeč. A to se počítá!“ Za posledních 25 let prošly válcovnou desítky nových kolegů. Pan Zubek vzpomíná rád na ty, kteří mu pomohli k profesnímu růstu a bez nichž by dnes nebyl tam, kde je. Jedná se o celou řadu dělníků, techniků – generaci, která měla zkušenosti a měla zájem je předávat dále.

VĚRA ZUBKOVÁ, DĚLNÍK VE VÝROBĚ, VE FIRMĚ 44 LET

Paní Zubková začínala v Optimitce po ukončení základní školy v 16.letech. Do firmy nastoupila na základě doporučení své rodiny, která byla v Optimitce zaměstnána. Paní Zubková vzpomíná na začátky, kdy kolem ní pracovala spousta starších lidí, kteří ochotně radili, jak a co se má dělat. Také se zajímali o její osobní život a když se seznámila se svým nastávajícím mužem, užitečných rad přibývalo. Dalo by se říct, že to byla její druhá rodina. „Za největší úspěch považuji výrobu U.I.C. hadic,“ říká paní Zubková. „Před léty se v Odrách začaly vyrábět hadice U.I.C a já jsem byla u této výroby od prvopočátku. Později se jejich výroba přesunula do Wimpassingu, ale jejich kompletace /řezání, broušení, balení/ zůstala v Odrách. Má kariéra je spojena s tímto výrobkem.“„Zaučovala jsem několik desítek žen na oplétacích a ovinovacích strojích. V posledním období jich bylo více… Kolik, to jsem ani nespočítala. Nicméně teď mám kolem sebe kolegyně, kterým ráda předávám své zkušenosti a snad si i ony jednou na mě vzpomenou tak, jako já na ně.“

DRAHOMÍRA PECKOVÁZdroj: Semperflex Optimit s.r.o.DRAHOMÍRA PECKOVÁ, IT SPECIALISTA, VE FIRMĚ 36 LET

„Do firmy jsem nastoupila ve svých 25 letech,“ vzpomíná paní Pecková. „Začala jsem pracovat ve výpočetním centru, které dnes již fyzicky neexistuje, jako IT specialista junior. Na stejné pozici (ale již senior) jsem setrvala až dodnes. V té době zde zabezpečovalo chod střediska okolo 30 programátorů, operátorů a techniků – technologie byly teprve v plenkách.“ „Pracovala jsem s médii jako např. děrné štítky, magnetické pásky, diskety. Ústředním bodem střediska byl výpočetní sál, odpovídající velikosti dnešní kantýny a programy se zpracovávaly na ruském počítači, který obsluhovaly operátorky a technici v třísměnném provozu. V porovnání s dnešní dobou mi to přijde až neuvěřitelné, jak rychle se nové technologie vyvíjí a kolik lidí bylo zapotřebí k obsluze výpočetní techniky v té době a kolik je to dnes – konkrétně 4 lidé,“ říká. „Nejraději vzpomínám na bývalé kolegy,“ vzpomíná dále paní Pecková. „Vždy jsem měla štěstí na přátelské lidi, se kterými jsem mohla spolupracovat. Nepřerušili jsme ani kontakty s kolegy, kteří již dávno odešli do zaslouženého důchodu nebo změnili zaměstnání a pracují dnes v jiných firmách, dělají starostu nebo případně učí angličtinu. Ráda vzpomínám na společné výlety, oslavy a další aktivity. Ale pokud bylo potřeba na něčem tvrdě zamakat, vždy jsme se semkli a podporovali jeden druhého, a to jak v pracovním, tak i osobním životě!“ Za největší úspěch považuje implementaci systému pro řízení podniku SAP/R3 v roce 2001. „Celý systém jsme s pomocí konzultační firmy dokázali zprovoznit během 6 měsíců. Znamenalo si to osvojit během velmi krátké doby znalosti o novém systému, naučit se programovací jazyk a dokázat podporovat uživatele z různých modulů, aby firma běžela bez omezení výroby a prodeje.“ „Kolik jsem zaučila kolegů?“ usměje se paní Pecková. „Nejsem schopná to ani spočítat, snad padesát. Možná i víc … Po tak dlouhé době už jsem ztratila přehled a v jednotlivých odděleních, jako je Customer Service, účtárna , logistika, nákup a controlling, se za tu dobu vystřídala spousta lidí.“

KAREL MOZDŘEŇ, PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ, VE FIRMĚ 48 LET

„Před 45 lety, kdy jsem nastupoval do firmy, mi bylo 21 let a byl jsem čerstvý absolvent vojenské služby coby řidič tanku. Nastoupil jsem na provoz energetiky jako mechanik měření a regulace.V té době se v naší továrně dokončovala stavba nového parního turbogenerátoru o výkonu 2,5 MW a současně i rekonstrukce jednoho z kotlů vyrobeného v roce 1942. To byl přechod z uhelné energetiky na těžký topný olej. V životě by mne nenapadlo, že budu někdy rozumět tak velkým strojům. Byl jsem téměř bez praxe, ale mladý člověk je jako houba a nasává vědomosti z každého zdroje.“

„V období let 1973 až 1976, kdy jsem se učil, jsme se učili o elektronkách a tranzistorech, ale o počítačích ani slovo. Na rafinerii v Kralupech nad Vltavou, kde jsme měli školní praxi, byla rafinace ropy řízena přes počítač. Jednou jsme měli možnost tuto část navštívit – přes sklo jsme viděli místnost se skříněmi na kterých blikaly žárovičky,“ vzpomíná.

„V roce 1991 začala v naší továrně na řízení energetiky vstupovat počítačová technika ve formě PLC – Johnson Controls. V té době jsme neměli internet, ale pro mne to byla informační exploze. Učil jsem se ze všech možných zdrojů a od každého, kdo obor počítačů alespoň trochu ovládal. Za rok jsem si postavil a oživil svůj první počítač. Právě bez vstupu nové techniky do naší továrny bych asi řízení procesů počítačem nikdy nerozuměl,“ říká.

„Vystřídal jsem několik provozů jako svá pracoviště a vždy to je o učení nových strojů a komunikaci s lidmi. Právě tyto změny a nutnost se stále učit mi v životě už mnohokrát pomohla i v osobním životě, protože tak jako každému z nás i mě život přináší nejen radosti, ale i problémy a nutnost aktivního myšlení mi lépe pomáhá tyto řešit a vstřebávat.“

Údržba a opravy výrobních linek je složitý proces a nenaučíte se jej za měsíc nebo pět. „K samostatnosti vede dlouhá cesta několika měsíců až let praxe. Z vlastní zkušenosti vím, že i když máte bohatou praxi, přijde porucha, která vás vyškolí jako malého kluka a máte chuť jít vrátit výuční list. Nezaškoloval jsem mnoho elektrikářů, ale nejraději mám ty, za kterými i já dnes mohu přijít se žádostí o radu.“

A jeho krédo z praxe údržbáře: Co se dá spravit, vyměnit nebo koupit je drobnost, horší je to s tím co se opravit, vyměnit nebo koupit nedá. A na závěr – co funguje, nespravuj!

VLADIMÍR DOHNALZdroj: Semperflex Optimit s.r.o.VLADIMÍR DOHNAL, TECHNOLOG TR DI LL, VE FIRMĚ 47 LET

„Do tehdejšího Optimitu jsem nastoupil ihned po ukončení vysoké školy 1.8.1983 ve věku 24 let. Po ukončení roční vojenské služby jsem v září 1984 nastoupil na svou první karierní pozici asistenta směnového mistra do střediska vysokotlakých hadic. Ve třech směnách jsem se začínal zapracovávat u jednotlivých operací, u každé jsem strávil 2-3 týdny. Teprve po asi půl roce jsem postoupil na směnového mistra a byla mi svěřena jedna celá směna výroby hadic,“ vzpomíná.

„Ubytování jsem dostal na ubytovně Optimitu – tehdy bytový dům naproti místního hřbitova. Podmínky ubytování byly strašné, ubytování ve dvou, bez koupelny a kuchyňky,“ vypočítává pan Dohnal.

Nejraději vzpomíná za své začátky. Potkával spoustu nových, zajímavých a chytrých lidí. Bylo to také výborným kolektivem, který měli jak v kanceláři, tak na dílně. Všichni byli z Oder a okolí a pořádali mnoho společenských a sportovních akcí. Mnoho víkendů trávili na tehdejší podnikové chatě v Trojanovicích.

„V této době jsem poznal přímo na dílně svou budoucí manželku. A to je asi ten hlavní důvod, proč mám toto období nejraději,“ upřesňuje pan Dohnal.

„Má práce spočívá hlavně v zavádění nových výrobků a technologií. V roce 2005 jsem měl na starosti technologii výroby PP trnů pro výrobu hydraulických hadic. Jako jeden z nejúspěšnějších projektů ve své kariéře počítám projekt uzavírání dutinek u PP trnů a rolování technologie výroby do Thajska. V pobočce SAC v Thajsku tehdy pro výrobu hydraulických hadic používali trny z polyamidu, které nakupovali. Bylo rozhodnuto tyto trny nahradit levnějšími polypropylenovými a vyrábět je přímo na místě. Výběrové řízení na nákup linek se vlekl, ale nakonec se linky zakoupily, ale byly bez vytlačovacích hlav a kalibrací. Čas na výrobu dalších dílů, instalaci, zprovoznění a vývoj uzavírání dutinek trnů byl velmi krátký. Nicméně jsme vše během srpna zvládli a čtyři linky jsme během dalších 5 týdnů v Thajsku úspěšně instalovali, oživili a předali do užívání. Linky pracují úspěšně dodnes a kolegové v Thajsku si sami v letech 2006 – 2007 nainstalovali další 2 linky,“ říká. „Kolik jsem za svou kariéru zaučoval kolegů? Přesně to spočítat neumím,“ usměje se pan Dohnal. „ Ale určitě jsou to desítky. Mnoho jich z různých důvodů odešlo a na některé zvláště rád vzpomínám – např. na Michala Kaválka, Martina Fica, Mikuláše Vidu a Štěpána Hýžu. Mám tu čest potkávat se s celou řadou kolegů dodnes,“ uzavírá.

JAROSLAVA GOLDOVÁZdroj: Semperflex Optimit s.r.o.JAROSLAVA GOLDOVÁ, PLÁNOVÁNÍ,VE FIRMĚ 39 LET

„Do firmy Optimit jsem nastoupila v roku 1985 a bylo mi 22 roků. Nastoupila jsem na pozici ekonoma do technického rozvoje. Ale nepřišla jsem do cizího prostředí, protože jsem již od 18 let chodila na pravidelné prázdninové měsíční brigády do výroby. Při nástupu jsem také absolvovala v rámci zaškolování několikatýdenní praxi ve výrobě. K této pozici mi postupem let přibylo ještě zlepšovatelské hnutí, zajišťování externích překladů a chodu knihovny.

V roce 2003 bylo toto místo ekonoma technického rozvoje zrušeno a byla mi nabídnuta pozice plánovače hydraulických hadic, kterou vykonávám do dneška. A i tady se mi velmi hodily mé získané zkušenosti z praxe ve výrobě z mých prázdninových brigád a ze vstupního zaškolování z roku 1985.

Od začátku mého vstupu do firmy jsem se tady cítila velmi dobře, kolektiv spolupracovníků byl a vlastně stále je velice příjemný. Ráda vzpomínám na své první spolupracovníky technického rozvoje – byly to velice přátelští a aktivní lidé – pořádali se různá přátelská setkání – např. kolektivní zájezdy na horské tůry v létě a v zimě na lyže, do rekreačního střediska v Trojanovicích, různá sportovní utkání. Vlastně díky těmto mým prvním spolupracovníkům jsem poznala také orientační běh, který se pak na dlouhá léta stal mým velkým koníčkem,“ popisuje.

„Také se mi velmi líbilo, že když byl nějaký pracovní problém – a že jich v technickém rozvoji nebylo málo – vždy jsme se semkli a vzájemně pomohli. A když bylo potřeba, tak třeba i pomocí ve výrobě na nočních směnách.

Postupem času se kolektiv měnil – starší spolupracovníci odcházeli do důchodu a přicházeli noví – i taky jsem měla štěstí na fajn lidičky.

Prostě jsem měla štěstí – za celých 39 let ve firmě jsem vždy pracovala a stále pracuji v přátelské atmosféře.

Kromě zaučování nových spolupracovníků velmi ráda vzpomínám na všechny své kolegy, ale musím vyzdvihnout svého prvního vedoucího pana ing.Jaroslava Medunu a při změně pozice na plánovače hydrauliky mého bývalého vedoucího pana ing. Daniela Pazdírka.

Tito dva mají velký podíl na tom, že jsem se s novou prací detailně seznámila a že mne stále baví. A to je hodně důležité – přátelský přístup ke spolupracovníkům,“ uzavírá.