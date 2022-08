Poslanec Mgr. Jiří Kobza (SPD), kandidát do Senátu ve volebním obvodě Praha 10

Praha, Valdštejnské náměstí | Foto: Mgr. Jiří Kobza/archiv

V souvislosti s blížícími se zářijovými volbami do třetiny Senátu se opět objevují v médiích - a zejména v diskuzích s občany - četné úvahy a komentáře o povaze a smyslu horní komory českého parlamentu. Odtud už je jen malý krok k debatě o charakteru celého našeho politického systému. Jaká jsou tedy jeho slabá místa?

Hlavní problémy českého parlamentarismu vyplývají z jeho samotného nastavení. Zejména je důležité všímat si faktického fungování vztahů mezi zákonodárnou a výkonnou mocí - včetně vztahů uvnitř těchto jednotlivých mocí samotných.

Co se týče českého Parlamentu, jde o tzv. dvoukomorové uspořádání, a to značně asymetrické. Poslanecká sněmovna a Senát totiž vznikají na základě odlišných volebních systémů a mají různě dlouhá volební období. Sněmovna je rozpustitelná, Senát nikoli. A hlavně mají odlišné kompetence.

O některých klíčových zákonech, jako je státní rozpočet, například Senát vůbec nehlasuje, Sněmovna vyslovuje vládě důvěru či nedůvěru, zatímco Senát takto přímý vztah k vládě nemá atd. Mgr. Jiří Kobza (SPD), kandidát do SenátuZdroj: Mgr. Jiří Kobza/archivTo znamená, že mezi oběma komorami existuje logicky určité napětí, které může velmi sílit zejména v obdobích, kdy mají obě komory rozdílné politické složení, respektive když je senátní většina odlišná od většiny v Poslanecké sněmovně – tedy od podoby vládní většiny.

V těchto situacích pak existuje reálné riziko výrazného prodloužení doby procesu přijímání zákonů. Ovšem s tím, že senátní veto lze v případě, kdy existuje soudržná provládní většina ve Sněmovně, poměrně jednoduše přehlasovat 101 poslaneckými hlasy. Takže fakticky jde opravdu jen o neefektivní zdržování.

Značným problémem je i velmi nízká legitimita Senátu a slabý mandát senátorů u veřejnosti v tom smyslu, že účast ve volbách do horní parlamentní komory je řádově mnohem nižší než při volbách do Poslanecké sněmovny a senátory tedy volí výrazně menší počet občanů.

Senát má (bohužel) klíčovou úlohu v procesu přijímání ústavních zákonů a volebních zákonů, kdy jeho zamítavé stanovisko nelze Sněmovnou přehlasovat. Senát tak může prakticky nekonečně dlouho blokovat přijímání změn ústavy či volebních zákonů – a může jít o změny objektivně velmi potřebné a praktické - na kterých panuje široká většinová shoda ve Sněmovně a které jsou součástí programů sněmovních politických stran, jež uspěly ve volbách s mnohonásobně vyšší podporou a tím i silnějším mandátem voličů, než jednotliví senátoři.

Tyto strany tedy de facto díky ústavně neúměrně silnému Senátu nemohou plnohodnotně realizovat své volební programy, což je pro občany naprosto nepochopitelné a frustrující.

Po zavedení přímé volby prezidenta do ústavy ztratil navíc Senát jednu ze svých klíčových, a pro fungování ústavního systému do té doby nezbytných, kompetencí. I to je jedním z důvodů poklesu jeho faktické potřebnosti.

Dokud nebude Senát zrušen, což je možné pouze změnou Ústavy a tedy za aktivní spoluúčasti a souhlasu kvalifikované většiny senátorů, nemá smysl nad jeho existencí mudrovat. Ba naopak, je třeba ji považovat za výzvu a hozenou rukavici - a hlavně se pokusit změnit jeho dlouhodobé politické složení, které je jednosměrně a tendenčně progresivistické a protinárodní.

To nemusí být nic extra složitého, když si uvědomíme, že na zisk senátorského mandátu stačí pouze jednotky tisíců hlasů.

Letos jsem se rozhodl tuto výzvu přijmout a jít do tohoto boje naplno, s heslem „Skutečná opozice do Senátu!“. Kandiduji v senátním volebním obvodě 22, který tvoří Praha 10, Dubeč a Štěrboholy.

Jdu do této bitvy s cílem upozornit na mocenský monopol agresivních ultraliberálů, elitářů sloužících cizím zájmům v Senátu a chci ustavením opozičního senátorského klubu tento monopol oslabit. Chci otevřít v Senátu prostor pro demokratickou diskusi, chci umožnit, aby i v Senátu konečně zazněly názory obyčejných pracujících lidí.

Jdu do této bitvy s cílem být slyšet, nedat nic zadarmo těm, kdo dosud drželi v Senátu veškerou moc. Chci se v Senátu postavit za všechny poctivé, neprivilegované lidi.

Pro tento cíl půjdu s kůží na trh, ale bez podpory voličů, mých spoluobčanů z Prahy 10, bude má snaha marná.

Pojďme tedy spolu dostat selský rozum, pragmatickou a prolidovou politiku SPD i do Senátu. Společně můžeme dosáhnout mnoho. Děláme to pro naše děti, pro jejich budoucnost a spokojený život.

Zadavatel: Mgr. Tomáš Doležal (SPD)

Zhotovitel: Mgr. Jiří Kobza (SPD)