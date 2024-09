Posledních šest let jsem měl tu čest reprezentovat náš region v Senátu. V Praze jsem se snažil být hlasem selského rozumu – protiváhou všem aktivistům a teoretikům.

V Senátu jsem se prioritně nezabýval genderem, počtem pohlaví a dalšími módními tématy, která rád přenechám mladším. Řešil jsem dopravu, energetiku, zemědělství a podporu technických oborů ve školách.

Takže oblasti, které jsou potřeba pro to, abychom jako společnost dál rostli a aby se tu našim dětem a vnoučatům dobře žilo.

Proč vám to píšu? Protože 20. a 21. září budeme vybírat kandidáta do Senátu. Posledních šest let jsem měl tu čest zastupovat náš region v horní komoře a nyní vás naposledy žádám o důvěru.

Hraju s vámi fér hru a nepřevlékám kabát

Jsem Michal Kortyš. Přes 30 let podnikám v oblasti elektra, více než 20 let sloužím státu a spoluobčanům. Když něco řeknu, tak to platí.

Neskrývám se za účelové koalice a neslibuji zázraky. V Praze hájím zájmy lidí z našeho regionu, ne politické strany. Ano, jsem dlouholetým členem ODS, ale to neznamená, že vždy souhlasím s tím, co dělá vláda. O to více se snažím dělat to, co považuji za důležité a používat selský rozum.

Práci senátora mám pod kůží. Znám jeho pravomoci a vím, co trápí místní lidi. Jsem kandidát pracovitých lidí – zaměstnanců, živnostníků i podnikatelů, kteří přispívají do systému a chtějí, aby stát fungoval fér a neotravoval.

Těch, co nečekají s rukou nataženou, ale makají, aby se jejich rodiny měly dobře.

Nebudu sedět na více židlích

Na kandidátce do krajských voleb jsem na nevolitelném posledním místě – bylo to mé přání.

Naopak v Senátu mám práci pro zdejší region děti ještě rozdělanou. Co považuji za důležité?

Společně dotáhneme do konce výstavbu dálnice D35!

Po desetiletích příprav se konečně staví D35, která spojí západ a východ Česka.

Jako senátor jsem absolvoval desítky jednání s inženýry, občany, spolky i ministry dopravy.

Do roku 2027 by dálnice měla být z velké části hotová. Svitavsko, Litomyšlsko, ale i Moravskotřebovsko čekají těžké časy – dopravní zácpy a poničené silnice. Ale vydržíme to. Musíme. Po dokončení se našemu regionu výrazně uleví a zlepší se napojení na zbytek republiky.

Co by měl náš senátor v této záležitosti dělat?

Dohlédnout na to, aby se dodržely dohody a sliby vůči zdejším lidem.

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, nesedět na zadku, ale jednat!

Názornou ukázkou je letošní jednání s ekology ze Šumperka, kteří měli problém s trasou u Litomyšle. Jako jeden z vyjednavačů jsem pomohl dosáhnout kompromisu, což zabránilo dalšímu blokování výstavby D35.

Náklaďáky potřebujeme, ale měly by jezdit po hlavních tazích!

Vážím si práce řidičů, kteří mají opravdu „tvrdej chleba". Jsou pořád na cestách, pod tlakem a vděku se moc nedočkají.

Ale chápu i obyvatele obcí, kterým kolem domů jezdí dálkové kamiony – trápí je hluk, zplodiny, bojí se o zdraví sebe i blízkých.

Proto je nutné, aby kamiony v našem regionu jezdily hlavně po silnicích I. a II. třídy a v některých případech jim zakázat zkratky přes vesnice, kde na to nejsou stavěné silnice.

Co by měl náš senátor v této záležitosti dělat?

Účastnit se jednání mezi obcemi, ŘSD, Pardubickým krajem a policií.

Omezení průjezdu kamionů není sci-fi. Díky dobré spolupráci se nám to podařilo například v Mikulči, Kukli a Javorníku na Svitavsku.

A na stole mám další žádosti občanů o omezení tranzitu.

Atom, vítr i soláry. Podporuji energetickou soběstačnost ČR!

Máme skvělé a tradiční podniky, ale sami jim škodíme nesmyslnými ekologickými normami, které zvyšují cenu energií.

Podporuji některé myšlenky z Green Dealu a souhlasím, že musíme myslet na budoucnost planety. Ale nesmíme si přitom zničit vlastní průmysl!

Proto podporuji větrné a solární elektrárny, ale jen tam, kde mají smysl, a bez dotací, které křiví trh.

Těší mě, že dostavíme další bloky v Temelíně. To je správná cesta.

Co by měl náš senátor v této záležitosti dělat?

Podporovat atom, vítr, slunce, vodu – všechny zdroje, kterými můžeme nejenom ekologicky, ale i smysluplně ekonomicky zajistit naší energetickou soběstačnost.

Nalézt kompromis mezi přáními občanů a firem, které staví energetickou infrastrukturu.

Chci rovné podmínky pro naše zemědělce a myslivce!

Náš kraj má velkou tradici v zemědělství, kterou nezničili ani komunisté. Ale nefér dotace, které někomu přinesou zisk a jinému naopak škodu, ji ohrožují.

U dotací nejde o kvalitu, šikovnost a píli, ale o byrokracii.

Místní menší a střední zemědělci a živnostníci proto potřebují zastání v Praze. Bojují s rostoucími náklady, byrokracií a velkými nadnárodními společnostmi, které si na ně brousí zuby.

Co by měl náš senátor v této záležitosti dělat?

Pravidelně se setkávat s místními zemědělci a pomáhat jim s kontakty na ministerstvech atd.

Být v kontaktu nejenom s řediteli podniků, ale hlavně přímo s živnostníky, kteří od rána do večera dřou na poli.

Aby věděli, že i na nich záleží. A že jejich hlas je v Praze slyšet.

Nezvednout ruku pro novelu zákona o myslivosti.

