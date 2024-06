Chci být pojistkou demokracie, přiblížit Senát veřejnosti a otevřít dveře obyvatelům kraje.

Stanislav Antoš | Foto: KDU-ČSL

Horní komora Parlamentu České republiky bývá označována slovy "pojistka demokracie". Byť toto úsloví je pravdivé, přesto se Senát přílišné popularitě netěší. Proč? Protože je lidem příliš vzdálen. A to chci změnit. A vím jak. Návrhy zákonů budu probírat s profesními institucemi, obcemi, zájmovými sdruženími, jednotlivými občany. Otevírat dveře obyvatelům našeho příhraničního kraje v centrálních institucích. Být veřejnosti k dispozici.

Od senátorů se očekává, že budou ve funkci pilně pracovat na tvorbě nových zákonů. Mohu vám to také slíbit, ale z trochu jiné strany. Chci, aby bylo přijímáno co možná nejméně zákonů. Už teď je jich příliš. Jako komunální politik sešněrovaný zákonnými povinnostmi se pohybuji mezi dvěma krajními mezemi – musíš a nesmíš, a vím, že v celé řadě lidských činností je to obdobné. Když to srovnám se situací v letech po převratu, tak zjišťuji, že svoboda rozhodování se vytratila. A přesně to je ten důvod, proč vás žádám o důvěru, abych mohl přispět se svojí trochou do mlýna tento stav změnit.

Prezentace sociálních služebZdroj: KDU-ČSL

Často mívám dojem, zejména při sledování televize, jako by v Praze mluvili odlišným jazykem, upřednostňovali řešení jiných problémů než těch, které lidi v našem kraji pálí. Veřejnou debatu zaplňují témata sociálního inženýrství, a přitom občany na Chodsku a v Pošumaví pálí nedostatek lékařů, vylidňování venkova, doprava atd.

Nejen proto se na vás obracím se žádostí o váš hlas. A zároveň vás prosím, přes léto si v klidu pomyslete, komu dáte na konci září svůj hlas, komu umožníte, aby nás všechny z Chodska a Pošumaví zastupoval v Senátu.

Stanislav Antoš

https://stanislavantos.cz/

Zadavatel/zhotovitel: KDU-ČSL/VLM a.s.