Odmítám, aby lidé žijící v blízkosti CHKO Český les, byli rukojmí ekologů a aktivistů.

Foto: archiv VLM a.s.

S rozhodností to říká kandidát do Senátu Vladislav Vilímec (ODS s podporou TOP09 a Koruny České)

Nesympatizuje přitom s přezíravým postojem svého protikandidáta Libora Picky (STAN) k hlasu místních lidí, kterým se nelíbí plánovaná výstavba větrných elektráren v okolí jejich domovů poblíž Chráněné krajinné oblasti v Bělé nad Radbuzou. „Pan starosta Picka v médiích přiznává, že větrné energii fandí a chce se radit s hnutím Duha. Já si myslím, že by se měl radit především s občany, protože oni budou v blízkosti větrníků skutečně žít. Tak bych to udělal já,“ říká Vladislav Vilímec.

Ten je známý svým racionálním přístupem k ekologii i nákladům, které s sebou některá opatření, třeba v oblasti energetiky, přinášejí. „Ochrana přírody je hluboce konzervativní hodnota a záleží mi na tom, v jakém stavu předáme životní prostředí dalším generacím. Současně ale odmítám, aby si ekologové a nadšenci do alternativních zdrojů energií brali občany jako rukojmí. Jako politik vždy budu respektovat názory lidí, které zastupuju, a povedu s nimi otevřenou debatu.“

Již dříve prezentoval Vladislav Vilímec kritický názor i k plánované stavbě větrníků v blízkosti kláštera v Mariánské Týnici, kde stavba zasahuje do kulturně cenné krajiny. Podle něj si v takovém případě nelze vystačit jen se standardními procesy posuzování vlivu stavby na životní prostředí. „Věřím, že tento záměr nebude nakonec realizován, byla by to ostuda,“ dodává Vilímec.

Vladislav Vilímec se otázkám energetiky dlouhodobě věnoval v pozici předsedy senátního Hospodářského výboru a vždy aktivně bojoval proti opatřením, která uměle zvedají životní náklady občanů.

Na straně rozumu stojí Vladislav Vilímec i v otázce ochrany šumavské přírody. „Jsem dlouhodobě přesvědčený, že lidé na Šumavě mohou žít v souladu se zdejší přírodou. Vždyť k ní mají úplně nejblíž. Šumavský Národní park by si zasloužil nový zákon nebo minimálně změny v tom stávajícím, aby se lidem na Šumavě volněji dýchalo,“ uzavírá Vilímec.

web https://senatorvilimec.cz/

zadavatel: ODS/zpracovatel: VLM a.s.