Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) ve spolupráci s Jihočeským krajem a dalšími partnery vyhlásil již 6. ročník populární soutěže podnikatelských nápadů Jihoczech. Soutěž je určena pro všechny, kteří mají zajímavý podnikatelský záměr či inovativní nápad, a to bez ohledu na věk, vzdělání či zkušenosti, přičemž cílem celé této aktivity je podpora podnikatelských iniciativ v Jihočeském kraji. Jihoczech zkrátka pomáhá začínajícím podnikatelům a vizionářům jejich sny přetvářet v realitu.

Foto: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Máte skvělý nápad? Udělejte první krok k jeho realizaci!

Jednotlivé projekty mohou být zaměřeny na jakýkoliv obor, ať už se jedná o technologie, vědu, zdravotnictví, sociální oblast, průmysl, služby nebo cestovní ruch. Nezáleží ani, zda máte nápad nakreslený na papíře, natočený na videu nebo sepsaný v poznámkovém bloku. Důležité však je, aby splňoval následující kritéria:

● je inovativní a originální

● má potenciál pro růst a rozvoj

● je realizovatelný a finančně udržitelný

Myslíte, že právě váš projekt má šanci obstát? Pak neváhejte! Přihlášky můžete zasílat do 15.9.2023 prostřednictvím webových stránek Jihočeského vědeckotechnického parku, přičemž první fáze není o soutěži, ale o získávání zpětné vazby, potřebných informací do začátku podnikání, sdílení zkušeností, dovedností, networkingu, setkávání s odborníky. Pro přihlášené je připravena série bezplatných workshopů, ze kterých si každý může vybrat podle svých potřeb. Osvědčenou seznamovací akcí bude dvoudenní Jihoczech Startup Camp. Ve druhé fázi se začne opravdu soutěžit a nápady přepracované do byznys plánů budou prezentovány odborné porotě a potenciálním partnerům a investorům.

Tři nejlepší záměry získají finanční odměnu, bohaté zázemí pro svou práci v areálu JVTP a hlavně cenné ekonomické, finanční, účetní a obchodně-marketingové poradenství a publicitu v regionálních médiích.

Inspirujte se vítězi předchozích ročníků

Vítězem loňského 5. ročníku soutěže Jihoczech se stal tým studentů ČVUT s projektem "RECYCLED PLASTIC MOUNTING", který se zabývá výrobou konstrukčních komponentů pro fotovoltaické elektrárny a v letošním roce zahájil své podnikání v Českém Krumlově.

Druhé místo v soutěži obsadil tým společnosti "HACK FOOD" s výrobou funkčních kaší dochucovaných medy od jihočeských včelařů, třetí místo pak získala Dana Kalistová se záměrem vybudovat udržitelné obchodní centrum s pracovním názvem "RE-PRIOR".

Máte podobně inovativní nápad a nevíte, jak jej uvést do chodu, či si chcete ověřit, zda by obstál mezi jinými? Klikněte na jednoduchou přihlášku a získejte skvělou šanci být dalším úspěšným “jihoczeským” podnikatelem!

Soutěž Jihoczech je realizována s podporou projektu Smart akcelerátor + I v Jihočeském kraji (reg. č. projektu CZ.02.01.02/00/22_009/0002822), který je spolufinancován Evropskou unií.

Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.