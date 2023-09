Oblíbené setkání dětí narozených díky asistované reprodukci pořádané pravidelně klinikou ISCARE se v neděli odehrálo v pražské ZOO. Tam se v roce 2015 podařilo dosáhnout světového rekordu, kdy setkání navštívilo 1348 dětí a dostalo se tak do Guinessovy knihy rekordů.

Foto: ISCARE

Dětí narozených z umělého oplodnění je v Česku již zhruba 170 tisíc. K lékařským zařízením s nejvyšší úspěšností umělého oplodnění v tuzemsku patří Centrum reprodukční medicíny (CRM) ISCARE, kde lékaři pomohli na svět více než 12 tisícům dětí. „Pomoc se založením rodiny neplodným párům už pro nás na klinice dávno není jen zaměstnáním. Být svědkem toho, jak „naše“ děti rostou, sílí a dospívají, je k nezaplacení,“ prozradil Jan Lacheta, primář Centra reprodukční medicíny ISCARE. Jak na klinice pomáhají lidem splnit sen o vlastní rodině se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Dvě generace z umělého oplodnění

Jan Lacheta, primář Centra reprodukční medicíny ISCAREZdroj: ISCARENa setkání se po letech vypravila i maminka téměř ročního syna Dominika Bílková, která se sama narodila díky lékařům z Klinického centra ISCARE a nyní i její syn: „Vybavuji si sraz v Pražské ZOO, a před tím rozhovor s tátou, který mi vyprávěl, jak si mě jeli s mamkou nechat "upéct". Vysvětloval mi, že si nechali udělat od doktorů bubliny, ze kterých jsem se v břiše stala já. Na srazy jsme chodili pravidelně. Letos poprvé se chystám se svým synem. Vlastně to bude takový dvojitý návrat.“

To, že musí problémy s plodností řešit rodiče, ale nutně neznamená, že i potomek bude pro vlastní děti muset podstupovat umělé oplodnění. O tom svědčí i příběh paní Horové, která IVF podstoupila téměř před 25 lety, kdy se jí narodil zdravý syn. Čerstvě se stala babičkou, synovi se podařilo počít vnuka přirozenou cestou.

Dokonce existují i případy, kdy potom, co bylo u páru nutné přistoupit k umělému oplodnění, se po nějaké době podařilo počít další miminko bez lékařského zásahu. Jednou z nich je i někdejší pacientka ISCARE Stanislava Kopecká. Dcery se po dlouhých zdravotních peripetiích dočkala před 25 lety, o 11 let později se jim pak s manželem k jejich velkému překvapení podařilo otěhotnět podruhé, přirozenou cestou. Stejnou zkušenost má i další maminka Lenka Votýpková. Té se zadařilo hned po dvou a půl letech, co se jim narodila dcera díky IVF. S manželem se dočkali druhé holčičky ze spontánního otěhotnění.

Neplodnost českých párů je čím dál častějším společenským problémem. Starosti s početím řeší v současnosti každý pátý pár, a to především kvůli odkládání těhotenství do pozdějšího věku. Jako „neplodný" je pár definovaný po roce neúspěšných pokusů o početí dítěte. Žena by si měla nechat vyšetřit hormonální profil a podstoupit ultrazvukové vyšetření. U mužů je potřeba udělat spermiogram a zjistit kvalitu a počet pohyblivých spermií. Vyšetření je bezbolestné. Klinika ISCARE nabízí párům krátké objednací lhůty na první konzultaci a možnost přijít se o plánování rodiny poradit takřka okamžitě. Čas hraje oři plánování rodiny klíčovou roli a nevyplácí se léčbu odkládat na později.