Šetření energiemi pomáhá. E.ON rozdělil ohroženým skupinám 17 milionů korun

Komerční sdělení

Více než 17 milionů korun doposud vyplatila charitativním organizacím energetická společnost E.ON v rámci projektu Energie pomáhají. Ten spustila ve spolupráci s Charitou Česká republika, Nadací Naše dítě a SOS dětskými vesničkami letos v únoru. E.ON chtěl motivovat zákazníky k šetření energiemi a zároveň pomoci těm, jež energetická krize zasáhla nejvíce. A to se povedlo. Zákazníkům E.ONu se díky iniciativě Energie pomáhají podařilo uspořit 4 060 MWh elektrické energie a 4 468 MWh plynu. Projekt pokračuje až do května příštího roku, kdy by měla podle odhadů celková pomoc přesáhnout čtyřicetimilionovou hranici.

Zástupci společnosti E.ON a zástupci organizací, které se do projektu Energie pomáhají zapojily, prezentují jeho průběžné výsledky. | Foto: E.ON