Šetřit energiemi může být jednodušší, než se zdá. A nemusíte hned měnit spotřebiče za úspornější nebo zateplovat dům. Máme pro vás několik tipů, jak šetřit energiemi v kuchyni. Hlavní je, že vás nic nebudou stát.

Foto: www.eon.cz

Ohřívejte vždy správné množství vody

Rychlovarná konvice obvykle pracuje jen krátkou dobu, ale zato má poměrně velkou spotřebu energie a doma ji používáme často. Důsledně proto ohřívejte jen takové množství vody, které zrovna potřebujete. Pokud si například vaříte vodu na dva hrnky čaje, konvici podle toho naplňte. U větší konvice s objemem 1,5 litru tak můžete ušetřit zhruba dvě třetiny elektřiny.

Vařte úsporně

Hodně energie, ať už plynu, nebo elektřiny, lze ušetřit správným používáním sporáku. Důležité je vhodné nádobí. Hrnce na vaření by měly mít rovné dno – to je podstatné hlavně u elektrických plotýnek – a odpovídající velikost vůči plotýnce. Máte-li elektrický sporák, zkuste plotýnku vypnout o něco dříve, využijete tak její zbytkové teplo. A při vaření zeleniny ji nemusíte zcela ponořovat, stačí hrnec naplnit do dvou třetin. Voda začne vzhledem k menšímu objemu rychleji vřít a zbylá zelenina se bez problémů uvaří v páře.

Úsporné pečení

Pečete chleba, buchty nebo třeba vánoční cukroví? Troubu vypněte o pár minut dříve a nechte obsah dopéct zbytkovým teplem. Troubu vyhřátou po pečení můžete využít k sušení ovoce, kynutí těsta nebo rozmrazení potravin. S trochou praxe připravíte v lehce vyhřáté troubě třeba i domácí jogurt. Troubu naopak nepoužívejte k ohřívání jídla – trvá to dlouho a je to neekonomické.

Lednice – zbytečně neotevírat, odmrazovat

Lednice se v běžné domácnosti na celkové spotřebě elektřiny podílí velkou měrou. Začněte s jejím vhodným umístěním. Obecně platí, že by neměla stát v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo sporáky. S každým stupněm teploty v místnosti totiž spotřeba lednice stoupá asi o 4 %. Mít ledničku v kuchyni blízko sporáku je sice pohodlné, ale umístěním v chladnější chodbě ušetříte energii.

Alespoň občas vyluxujte prach z výměníku na zadní straně. Kapalina, která proudí uvnitř, se tak bude lépe ochlazovat bez větší spotřeby energie. Teplota v chladničce by měla být stálá, kolem 7 °C. Pokud do lednice dáváte jakékoliv jídlo, nechte jej napřed vychladnout.

Nezapomínejte lednici odmrazovat. Novější typy označené jako „no frost“ většinou odmrazovat nemusíte, u těch starších je to jednou za čas nutné. Ledem zaplněná lednice má totiž větší spotřebu.