Šetrné k přírodě i dětskému zadečku

Komerční sdělení

Miminko a plenka, je nerozlučná dvojice od narození do cca dvou let. Najít plenku, která nikde netlačí a zároveň výborně absorbuje vlhkost, není jen tak. Chtít k tomu ještě ekologickou šetrnost plenek, to už je velký nadstandard. České značce MonPeri se tato kombinace povedla.

Foto: VAMARI s.r.o.