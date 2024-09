ORL oddělení Nemocnice K. Vary nově nabízí odstranění mandlí plazmovou koblací.

Foto: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Nosní a krční mandle mají v lidském těle funkci filtru proti bakteriím a virům. Svoji funkci plní zejména v raném dětství. Někdy je však z důvodu častých zdravotních obtíží, jako jsou opakované angíny, opakované infekce horních cest dýchacích, zástavy dýchání ve spánku, obtíže s polykáním, nádor či problémy s dýcháním, nezbytné krční či nosní mandle chirurgicky odstranit. Tyto operace jsou historicky jedny z nejdéle prováděných chirurgických zákroků, u nichž se technika operace po dekády neměnila. Lékaři karlovarské nemocnice ji nově provádí šetrně tzv. “plazmovou koblací“.

Tato metoda přináší pacientům řadu benefitů. Menší pooperační bolestivost, snížené riziko pooperačního krvácení, možnost dokonalejšího odstranění celého požadovaného útvaru a kratší dobu rekonvalescence. Je vhodná zejména k odstranění nosní mandle, zmenšení objemu krčních mandlí či jejich odstranění.

Plazmová koblace je využívána zejména při zákrocích, které jsou prováděny na dětech. „V současné chvíli se jedná o nejšetrnější metodu, kterou může být odstranění mandlí, ať už krčních či nosních provedeno,“ komentuje primář ORL oddělení MUDr. Martin Šteffl.

Plazmová koblace přináší posun spojený zejména s větší šetrností zákroku. To je spojeno s kratší dobou pooperačního hojení a menší pooperační bolestivostí v porovnání s ostatními technikami. „Na rozdíl od tradičních metod je při operaci tkáň odstraňována vrstvu po vrstvě a např. u odstranění krčních mandlí je možné provést zákrok jemně uvnitř vnějšího obalu mandle,“ popisuje primář.

Koblace je založena na procesu rozpouštění měkkých tkání a využívá radiofrekvenční energii. Jako medium využívá fyz. roztok, který se při průchodu sondou rozkládá na solný roztok a vysoce energeticky nabité ionty, které vytváří dostatečně silné plazmové pole, jež rozbíjí molekulární vazby v měkkých tkáních a tím je rozpouští. Dochází zde k degradaci bílkovin a působení plazmy je tak čistě chemické a nikoliv teplotní. „Při klasických metodách, jako je bipolární koagulace nebo laser, které se při operacích používají, se generuje teplota 400 až 600 °C a dochází k teplotnímu poškození tkáně, jak do hloubky, tak i do okolí. Jednoduše řečeno, okolní, zdravá tkáň je poté spálená. Při využití plazmové koblace je naopak vytvořena pouze teplota mezi 40 až 70 °C. Průnik do hloubky či spálení okolní zdravé tkáně je tak minimální a doba hojení, v porovnání s klasickým výkonem či laserem, kratší,“ dodává Šteffl.

Kromě zákroků na krčních a nosních mandlích nabízí ORL operace s použitím plaz.koblace v oblasti nosních skořep, konkrétně jejich redukci. Speciální indikací je chirurgie pro ronchopatii (chrápání), resp. pro syndrom obstrukční spánkové apnoe. Zde lze pomocí koblace provést plastiku patra a zejména redukci tkáně kořene jazyka, kde je její využití významnou výhodou a umožňuje provést zákrok ve větším rozsahu.

Většina zákroků plazmovou koblací probíhá v celkové anestezii. Operace je standardně hrazena zdravotní pojišťovnou, ta však nehradí použití sondy na plaz. koblaci, kterou v tomto případě hradí pacient.