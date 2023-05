Les je nutné udržovat v pořádku po celý rok. Nevyhnutelnou součástí péče je i těžba dřeva – plánovaná v návaznosti na roční období, ale i ta, která je podmíněná nepříznivými vlivy počasí či kůrovcovou kalamitou.

Aby nedocházelo k významnému poškození terénu v okolí těžby, musí ovšem vlastníci lesů pečlivě vážit volbu technologie těžby a přibližování dříví. Čím je použitá těžební technika užší a obratnější, tím méně bude zasažen okolní porost a také lesní cesty. Jedním z takových šetrných řešení je i vyvážecí souprava LVS 511 z dílny Strojírny Novotný postavená na hydraulickém systému Bosch Rexroth.

Ani jarní období není pro správce lesa časem odpočinku. Vlastníci lesů musí mnohdy ještě splnit řadu úkolů, pokud je nestihli už na podzim. Jedině tak bude na jaře fungovat vše, jak má.

Například likvidace následků kůrovcové kalamity patří k nutné rutině každého řádného lesního hospodáře a vyžaduje si speciální techniku. Ideálně takovou, která co nejméně poničí okolí zásahu a dokáže pracovat ve velmi náročném terénu, a přitom efektivně přiblíží dostatečný počet kubíků dříví. Někdy se jedná o skutečně velkou plochu napadených stromů. Cizopasný brouk, zejména lýkožrout smrkový, zahájil svoje tažení proti suchem oslabeným českým jehličnanům v roce 2015 na severní Moravě a celá situace (později nazvaná kalamitou) vyvrcholila tři roky zpátky, kdy například jen na Vysočině až 70 procent veškerého vytěženého dřeva tvořily stromy napadené tímto hmyzem. V roce 2019 byla kůrovcem ohrožena polovina smrkových porostů, jež spadají do správy státního podniku Lesy České republiky. Letos na podzim se konečně zdá, že se kalamita dostává pod kontrolu. Morava a Vysočina mají nejhorší za sebou. Problém je však stále aktuální v lesích na Děčínsku, Liberecku a Českolipsku. K celkovému zlepšení situace může přispět nejen chladné a deštivé jaro, které může až o měsíc zpozdit rojení kůrovce, ale hlavně brzká těžba zasažených stromů.

Menší újma pro terén

Těžba je jednoznačně jedním z nejnáročnějších úkolů, s nimiž se vlastníci lesů potýkají. Často se jedná o stromy dosahující desítky metrů na výšku, což se odráží i na výsledné váze vytěženého dříví. Přibližování vytěžených kmenů by ale mělo být šetrné. Vyvážecí stroj by měl svou velikostí a výkonem co nejméně zasáhnout okolní přírodu.

Vybrat tu správnou vyvážečku ovšem není úplně jednoduchým úkolem. Každý vlastník vychází z jiných požadavků na výkon, řada nároků se však shoduje. V potaz se berou nejen technické charakteristiky stroje. Záleží také na četnosti plánovaného použití, náročnosti terénu, a dokonce i na staří lesa. „Velkou roli hraje pořizovací cena stroje, určení vyvážečky, plocha lesa ve vlastnictví a také například svahová dostupnost. Tedy do jak prudkého kopce dokáže stroj vyjet, zejména plně naložený,“ upřesňuje profesionální požadavky Petr Sládek, který je vystudovaný v oboru lesního inženýrství a pracuje jako prodejce lesních strojů ve společnosti Strojírna Novotný.

Jedním z menších, ale vysoce výkonných vyvážecích strojů, který je šetrný vůči okolí těžby, je model LVS 511 právě od firmy Strojírna Novotný. Je zcela postaven na bázi hydraulických komponentů a řídicího systému Bosch Rexroth, konkrétně se jedná o čerpadlo pojezdu, čerpadlo pracovní hydrauliky, hydromotory pojezdu a děliče průtoku. Těchto strojů se ročně vyrobí kolem pěti kusů a zákazníky vedle Česka nachází také na Slovensku, v Rakousku, Německu, ale také ve Švédsku, Švýcarsku nebo v Kanadě. Zájmu se těší díky skvělému poměru mezi malým rozměrem a velkým výkonem. Tento stroj má schopnost na jeden náklad odvézt kolem pěti kubíků dřeva (což v závislosti na terénu umožňuje zvládnutí 30 až 100 kubíků denně).

„LVS 511 má pojezd řešen dvěma radiálními pístovými hydromotory na předním vozidle, tedy kabině, a dvěma radiálními pístovými hydromotory na zadním vozidle. Aby pojezd správně fungoval, musí být u tohoto modelu mezi hydromotory použit dělič průtoku,“ vysvětluje Petr Sládek. Kabina vozu je pevná a otáčí se pouze sedačka řidiče, což umožňuje práci i v prostředí, jež nenabízí moc místa na pohyb, výhled obsluhy stroje je však perfektní. Hydraulická ruka je ve své řadě velmi silná, pohybově přesná a má dosah od 5,2 do 6,5 metru.

Záleží na šířce a nosnosti

Během likvidace kůrovcové kalamity byla řada návštěvníků lesa nespokojená s poničením cest kvůli použití těžké techniky při asanaci velkých ploch lesů. V případě vyvážecí soupravy LVS 511 se jedná o hmotnost pět tun s nosností pět tun. V porovnání s velkými vyvážecími stroji o váze kolem 20 tun a nosnosti přes 10 tun je zjevné, že se jedná o méně invazivní techniku vůči terénu. A jen pro zajímavost a srovnání, osobní vozidlo Škoda Fabia bez nákladu a cestujících váží něco málo přes jednu tunu, celková hmotnost při plně naloženém vozidle včetně maximálního počtu cestujících pak činí v průměru kolem 1,6 tuny. Ale například maximální celková hmotnost středně těžkého nákladního vozidla z dílny Chevrolet Chevy Silverado Medium z roku 2019, u nějž se dá představit, jak brouzdá nejen náročným terénem, ale i běžnou dálnici, činí téměř 10,5 tuny. Výhody technických parametrů vyvážečky Novotný hmotností nekončí.

„Šířka této vyvážečky dosahuje maximálně 2,1 metru. Díky této velikosti nenadělá škodu v lese, nezůstanou za ní totiž po průjezdu hluboké stopy a ani poničený vzrostlý porost. Díky svým rozměrům je schopná nahradit náročné přibližování dříví pomocí koní,“ uvádí další plus stroje Petr Sládek. Výroba jde s dobou a požadavky na snížení emisí. V plánu je podle slov prodejce Strojírny Novotný též elektrifikace modelu LVS 511. Díky elektrifikaci se bude používat menší dieselový motor, který ve výsledku povede k menší ekologické zátěži lesního prostředí, což jistě ocení ptactvo a zvířectvo.

