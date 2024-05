Firma Ševčík HYDRO s.r.o. se zaměřuje na výrobu, montáž a opravy vodohospodářských zařízení v ČR i zahraničí. Její specializací je výroba armatur na míru dle požadavků zákazníka. Zakladatel Radek Ševčík se s námi podělil o svůj autentický podnikatelský příběh.

Segmentové uzávěry s jezovou klapkou + čistící stroje, projekt: VD ŽELEZOVCE, SK, rok realizace: 2016 | Foto: Ševčík HYDRO s.r.o.

Pane Ševčíku, představte našim čtenářům Vaši firmu.

Firma Ševčík HYDRO zajišťuje kompletní dodávky technologických celků i výrobu jednotlivých zařízení. Dále také opravy, údržbu a rekonstrukce již existujících zařízení. Vyrábíme například různé potrubní uzávěry, stavidla, jezové klapky a ostatní příslušenství pro spodní výpusti přehrad a pro technologie vodních děl. Plovoucí trámec 2003, původní dílnaZdroj: Ševčík HYDRO s.r.o.

Firma je na trhu již více než dvacet let, jaké byly její začátky?

Dostal jsem nabídku na výrobu popelníků do krbů, vyrobil jsem jedno stavidlo, a potom přišel zlom. Naskytla se mi možnost pronajmout si dílnu v Kotvrdovicích. Této příležitosti jsem se rozhodl využít a dílnu si pronajal. Měl jsem na tři nájmy dopředu. To byl zároveň jasně daný časový horizont, za který se mělo ukázat, zda se budoucí firmu povede nějakým způsobem rozjet. Shodou okolností jsem byl v kontaktu s projektantem, který hledal výrobce na plovoucí trámec pro jez Bělov. Zeptal se mě, jestli bychom to dokázali udělat. Řekl jsem, že ano. Poprvé jsem podobnou poptávku zkusil nacenit a nabídnout a první významnější zakázka (pro Povodí Moravy, s. p.) byla na světě. Zástupci investora přijeli na kontrolu výroby a byli spokojeni. O měsíc později jsme se posilněni touto zkušeností zúčastnili veřejné soutěže, kterou jsme vyhráli a díky tomu se firma postupně rozjela.

Na zahraniční trh pronikla firma již ve svých počátcích. Jak se Vám to povedlo?

Začali jsme vyrábět potrubní uzávěry a věděli jsme, že český rybník je docela dost plný. Přestože jsem byl stále tak trochu podnikatelské embryo a výroba probíhala takříkajíc na koleně, Klapkový uzávěr DN2800 PN4/6, projekt: HPP LINTAU, Indonésie, rok realizace: 2016Zdroj: Ševčík HYDRO s.r.o. rozhodl jsem se začít dodávat i do zahraničí. Shodou okolností se mi přihlásil se zájmem o práci budoucí kolega, chtěl dělat obchod a marketing. Domluvili jsme se. Oslovil zahraniční firmy, vyrábějící turbíny. Zpětně mi to připadá úsměvné, protože jsme pořádně neměli ani webové stránky, natož třeba pěkný katalog. Oslovila nás však rakouská společnost. Na oficiální nabídku reagovali objednávkou a hotový výrobek si převzali u nás. Tuším, že klapka šla rovnou do Chile. Byli spokojení a navázali jsme dlouhodobou spolupráci. Jednalo se tak nejen o první zahraniční spolupráci, ale zároveň i o náš první výrobek, který šel takto daleko do světa. Poté už se o nás dozvěděly další a další firmy, takže povědomí o naší rostoucí společnosti se již rozšiřovalo i za hranicemi.

S kým Vaše firma při výrobě spolupracuje?

Snažíme se veškeré technologické operace řešit ve vlastní režii. Zcela soběstačnou se firma stala ve chvíli, kdy ve snaze minimalizovat kooperace a maximalizovat kvalitu výrobků začala disponovat kompletním zařízením pro výrobu vlastních výrobků, od přípravy materiálu až po finální dílenské zkoušky, a to ve 4 výrobních halách o celkové rozloze více než 1500 m2. Na individuální požadavky zákazníků dokážeme pružně reagovat i díky vlastnímu konstrukčnímu a projekčnímu oddělení. Veškerý vstupní materiál a komponenty potřebné pro výrobu každého zařízení nakupujeme pouze od renomovaných evropských výrobců s patřičnými průvodními doklady a certifikáty. Dodávky jsou pak realizovány napříč kontinenty od Nového Zélandu až po Ameriku.

Je zřejmé, že Vaše společnost se začala naplno rozvíjet díky jasné vizi a tvrdé práci daleko za hranou komfortní zóny.

Ano, prvních deset let se neslo ve znamení tvrdé práce, bylo to nahoru dolů. Jeden den jsem jel večer do Makedonie a ráno zpátky, celkem asi 2400 kilometrů, přičemž další den už jsem byl na dílně a řezal na pilce. Běžně jsem pracoval až 16 hodin denně. Vše, co se vydělalo a vydělá, šlo a stále jde zpátky do firmy.