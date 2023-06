Vysoce kvalitní pitná voda je jednou z jistot, na které se obyvatelé severních Čech mohou spolehnout. Za zdánlivou samozřejmostí se ale skrývá pečlivě promyšlené hospodaření s místními vodními zdroji, které do domovů a podniků přivádí unikátní distribuční systém. O jeho provoz se starají tři velké vodárenské společnosti sdružené ve skupině Severočeská voda.

Vodní nádrž Chřibská | Foto: SVS

Způsob, jakým se s vodou v severních Čechách nakládá, je navíc inspirativním příkladem lokálního hospodaření. Voda, kterou využívá 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, nejenže pochází z českých zdrojů, jako jsou vodní nádrže Přísečnice, Fláje, Josefův Důl, Souš a další, ale také plně zůstává v českých rukou: akcionáři jsou totiž města a obce obou krajů.

Přípraveni na změny

Severočeská vodovodní síť, která pokrývá území o rozloze 6 930 km2, umí zajistit dostatek vody i přes stále se zvyšující nároky na spotřebu. Se stabilními dodávkami mohou místní počítat také v obdobích sucha, která jsou v České republice stále častější.

„Náš unikátní distribuční systém nezaskočí ani dlouhotrvající suchá období. Totéž platí i v případě, že by došlo k výpadku některého z důležitých vodních zdrojů. Pokud totiž některý z vodních zdrojů nedokáže nějakou dobu zásobovat určitou oblast, jsme schopni ho nahradit jiným,“ vysvětluje princip hospodaření s životadárnou tekutinou Mario Böhme, tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti, která je jednou ze společností skupiny.

Poznej a ochraňuj

Severočeští vodohospodáři vědí, že voda je skutečný poklad. K ochraně vodních zdrojů proto vedou také širokou veřejnost včetně nejmladších. Pro školáky ze severočeských základních a středních škol už čtvrtým rokem pořádají vzdělávací program „Bádání o vodě“, kterým šíří osvětu o důležitosti vody a správném hospodaření s ní.

Umožňují také veřejnosti, aby se blíže seznámila s klíčovými provozy pro zajištění zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Pohádkové dny otevřených dveří v úpravnách vody a čistírnách odpadních vod jsou oblíbené zejména u rodin s dětmi. Žádanou atrakcí je také návštěva vodního díla Fláje a jeho duté hráze, která je ve správě Povodí Ohře. Podobné akce jsou nejen zdrojem zábavy, pro děti mohou být také podnětem k volbě budoucí profese.

Skupina Severočeská voda je celek vzájemně provázaných, od sebe neoddělitelných společností. Mateřskou společností je Severočeská vodárenská společnost a.s., která je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém a Libereckém kraji. Druhou je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Třetí společností je Severočeská servisní a.s., která zajišťuje servis vodohospodářského zařízení. Dalšími členy skupiny jsou společnosti Mateotech a.s. a Mateo Solutions a.s.

Zdroj: SVS

www.svs.cz