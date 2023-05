V sobotu 6. května v průběhu celého dne proběhne na letišti v Klatovech pod taktovkou Leteckého Praklubu z.s. soutěž s dlouholetou tradicí - Klatovský Karafiát.

Ačkoli bydlím v Klatovech už pár let, až letos jsem poprvé zavítala na letiště, a to hned do kanceláře firmy Pink Aviation s.r.o., jako pomocná pracovní síla, která se například stará o zájemce o seskok padákem.

Vždy jsem jen s úžasem pozorovala oblohu, kde si s radostí poletovaly malé postavičky s padáky. „Jaké to asi je prostě skočit a jen tak si letět? To musí být ten pravý nadhled,“ říkám si, „brzy vypukne sezóna, tak budu mít příležitost se tomu všemu více přiblížit.“

Hned na konci dubna 26.4.-1.5. parašutistickou a leteckou sezónu otvírá para provoz, kde budou soutěžit i desetičlenné týmy parašutistů– cílem je se ve vzduchu co nejrychleji poskládat do konkrétního obrazce. Vítáni jsou i zájemci o tandemové seskoky, vyhlídkové lety a lety balónem. Diváci jsou srdečně zváni, pivo a káva na letišti chutná při pohledu na adrenalinové nadšence výtečně.

Závod samotný je velice divácky atraktivní, čtyřčlenná družstva vyskakují z výšky 1000 m nad terénem, můžete si tedy dobře prohlédnout i otevírání padáků a jejich sestup. Přesnost přistání spočívá ve snaze parašutisty trefit se patou chodidla na bod o průměru pouhých dvou centimetrů! Elektronický terč je umístěn uprostřed na molitanové či nafukovací matraci o průměru zhruba tři metry a parašutisté se pečlivým manévrováním padáků snaží dosednout přímo do středu tohoto elektronického cíle. Zdá se to až nemožné, ale trefit takzvanou "nulu" je pro zkušené závodníky běžné. Umění spočívá i v tom, seřadit se ve vzduchu tak, aby si jednotliví závodníci při přistání nepřekáželi. Mimo běžná denní kola tohoto závodu plánujeme i noční seskoky, které jsou v České Republice spíše raritní podívanou - snad nám počasí bude přát. Pošumavský aeroklub Klatovy se takto rozhodl navázat v menší míře na loňskou slavnostní akci, kdy pojmenoval letiště Klatovy jménem vynikajícího akrobata, pilota RAF v době 2. světové války a zároveň svého předsedy pana plukovníka v.v. i.m. Josefa Hubáčka. Kromě vystavení a podrobného představení všech svých letadel zve klatovský aeroklub širokou veřejnost na vyhlídkové lety (a to i časově kratší, tedy cenově výhodnější). Zájemci o létání se mohou rovněž seznámit s možnostmi získání pilotní kvalifikace SPL (pilot bezmotorového kluzáku), ULL (pilot ultralehkého letounu). Zároveň stále jednáme o možnosti příletu či alespoň průletu historických letadel. Vyhlídkové lety je možné absolvovat po celý den od 9 do 17 hod.

Zároveň je možné na místě získat informace k tandemovým seskokům, fotoletům balonem či vyhlídkovým fotoletem a těšit se pohledem na padáky na nebi.

Na klatovském letišti odstartovala sezóna. Slibuje jako v minulosti celou řadu divácky atraktivních akcí.Zdroj: Pink Skyvan

Zajímavé letecké prostředí doplní i nafukovací skákací hrad pro děti, pískoviště, houpačky a výborné občerstvení. Těšíme se na všechny, kteří se přijdou na letiště Josefa Hubáčka v Klatovech podívat a užít si s námi všemi tento den otevřených dveří.

Další zajímavou událostí je květnový parašutistický provoz, která se koná 13.-29.5. Zde budete moci vidět výcvik nových parašutistů, trénink speciálních jednotek české armády a také formace parašutistů. Všichni jsou srdečně zváni jako diváci. Akce probíhající na letišti naleznete vypsané na našich webových stránkách www.pinkskyvan.cz se všemi podrobnostmi. Na stránkách naleznete i eshop s již zmíněnými zážitky jako tandemový seskok, fotolet balonem a menším letadlem.

V areálu letiště je restaurace, kde se můžete skvěle najíst, a i vaše děti si zde mohou vždy zadovádět na dětském hřišti. Já se už teď moc těším, až nahlédnu do světa parašutismu, a třeba si i vyzkouším tandemový seskok. Jdete do toho se mnou? Věřím, že to bude zábava!

Já i celý tým Pink Skyvan Vás srdečně zveme, abyste se za námi přišli podívat a společně si užili sezónu v oblacích.



Za Pink Skyvan zdraví

Barbora Procházková