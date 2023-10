Sezona zeleniny vrcholí. Teď zavaříte nejlevněji

Komerční sdělení

Možná se vám na zahradě letos moc neurodilo, a tak rozmýšlíte, jak doplnit své běžné zásoby zavařeného ovoce a zeleniny. Koupit už hotové, to jednak stojí nemalé peníze, jednak se málokterý výrobce „trefí“ do vaší chuti. Jestliže letos nemáte vlastní plodiny, ale o hotové výrobky nestojíte, je tu ještě třetí cesta: ovoce a zeleninu si nakoupit a zavařit je dle svých ověřených receptů. Teď vás to vyjde nejlevněji.

Foto: freepik.com