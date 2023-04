Velikonoční svátky odstartují letní sezónu na Ještědu. Vyměňte lyže za kolo nebo pohodlné boty a zpříjemněte si začátek jara aktivně na čerstvém vzduchu. Skiareál Ještěd navíc 3. dubna spustil akční online předprodej zvýhodněných letních sezónek na lanovku, a to jak pro pěší turisty, tak i pro bikery a cyklisty. Při nákupu online do konce dubna zakoupíte sezónku již od 330 korun pro dospělého. Lanovkou to na Ještědu navíc teprve začíná. Kromě oblíbeného vysílače vám ještědský hřeben nabídne i letos široké spektrum aktivit a zážitků pro celou rodinu.

Foto: TMR Ještěd a.s.

„Lyžařská sezóna již u nás skončila, intenzivně se však připravujeme na letní provoz, který plánujeme spustit již na Velikonoce. Následně bude naše sedačková lanovka Skalka jezdit každý víkend až do konce měsíce, a to v půlhodinových intervalech. Od května ji pak budou moci návštěvníci využívat vždy od pátku do neděle, na letní prázdniny budeme v provozu každý den. Spustili jsme navíc předprodej historicky nejvýhodnějších tzv. WALK & BIKE letních sezónek. Za 330 korun s ní mohou pěší turisté vyjet lanovkou na hřeben klidně každý den až do října,“ uvedl ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš s tím, že předprodej nejvýhodnějších sezónních jízdenek platí do konce dubna, a sice online prostřednictvím věrnostního programu GOPASS. Od května po zbytek sezóny pak zakoupí zájemci letní sezónku online za 390 korun, a na kamenné pokladně za 1190 korun.

Zvýhodněné permanentky připravil skiareál také pro cyklisty, kteří využívají lanovku s ohledem na rychlé sjezdy v bikeparku i několikrát denně. V dubnovém online předprodeji ji zakoupí již za 990 korun, od května dále potom za 1990 korun. Na kamenné pokladně vyjde na 2490 korun po celou sezónu.

„Zvýhodněnými letními sezónkami chceme obyvatelům Liberce a okolí, kteří tráví na Ještědu spoustu času, nabídnout více méně lanovku po celé léto zdarma. Věřím však, že ceny zaujmou i vzdálenější návštěvníky, kteří se budou do našeho areálu vracet. Vyhlídkovou jízdou lanovkou totiž zábava teprve začíná. Na hřebenu se otevře celé spektrum aktivit a zážitků pro celou rodinu,“ sdělil Jakub Hanuš s tím, že sezónkáři se mohou těšit i na slevy v restauracích nebo třeba v půjčovně.

Zdroj: TMR Ještěd a.s.

Dobrodružné stezky, terénní tříkolky i cyklotrasy

Velkým lákadlem Liberecka je již několik desítek let Ještědský vysílač, který je od horní stanice sedačkové lanovky Skalka už jen coby kamenem dohodil. Pokud máte ale rádi dobrodružství, neměli byste vynechat ani originální dobrodružné stezky pod názvem Skryté příběhy. Naučné trasy vás kromě vysílače zavedou i do Ještědského pralesa nebo po stopách Ještědských čertovských kamenů. Za vyzkoušení určitě stojí i edukativně zábavné stezky plné úkolů, při kterých se dozvíte spoustu informací o regionu a výrobě lokálních firem. V letních přípravách Skiareálu Ještěd nechybí ani adrenalinové atrakce. Výlet si tak budete moci zpestřit zábavnou jízdou na terénních tříkolkách nebo na koloběžkových SUV – Kickbike FAT MAX, které jsou jako stvořené pro krosovou jízdu v terénu. Nádherná příroda láká také k procházkám nebo jízdě na kole. Letos nově s doporučenými trasami, které začínají lanovkou Skalka a pak pokračují dále z ještědského hřebenu všemi směry, a to jak pro pěší tak pro cyklisty. Kromě desítek kilometrů cyklotras po zpevněných lesních cestách, které zvládnete i s dětmi, můžete otestovat i zdejší bikepark s dlouhou tradicí a bohatou historií pro nadšence adrenalinu. V letošní sezóně bude k dispozici nově i půjčovna terénních či dětských kol a e-biků.

Skiareál nabídne v létě i Fun Zone pro děti s hřištěm, skluzavkami a spoustou atrakcí, nechybí ani Apres-ski bar s terasou. Všechny aktivity na Ještědu jsou navíc skvěle dostupné. Z centra Liberce jste u lanovky za pár minut tramvají a autem z Prahy za pouhou hodinu.

Více na www.skijested.cz a www.gopass.travel.