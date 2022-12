Farmářský trh Náplavka nabídne občerstvení i všechno potřebné na poslední nákupy přímo na Silvestrovské dopoledne.

Foto: Archetyp, z.s.

V dopoledni posledního dne v roce se můžete procházet po sváteční Náplavce na Rašínově nábřeží se sklenkou dobrého vína z Vinařství Chocholatý, pivem z rodinného pivovaru U Vacků či hrnkem kvalitní kávy od Indiánů ze Sierra Nevady. A samozřejmě, ochutnávat nabízené lahůdky. Co si můžete dopřát? Tak např. Balkán Burger, belgické hranolky, halušky se zelím, grilované klobásy, bramboráky, na kamnech pečené topinky…Už se vám sbíhají sliny? Tak určitě přijďte.

Kromě lahůdek si domů odnesete čerstvá vajíčka, hovězí vyzrálé maso, kvalitní uzeniny, farmářskou zeleninu, sýry, mléko a jogurty z Mlékárny Krasolesí, čerstvé pečivo, dokonalé Sychrovy kremrole…

Už se těšíte? Na Náplavku můžete přijít i dříve. Každou sobotu až do 17. prosince, od 8 do 14 hodin. Najdete tady více než 90 prodejních stánků, které nabízejí čerstvé farmářské produkty od prověřených pěstitelů, chovatelů a výrobců.

Novou sezónu začínáme v sobotu 4. února 2023.

O sobotách to také žije na Heřmaňáku. Hledáte originální, ručně vyráběné nebo chutné dárky a zároveň čerstvé, farmářské potraviny? Každou sobotu, až do 17. prosince, je tu pro vás přes 20 stánků, včetně toho s vánočkami.

Dojděte si na Řezáčovo náměstí na Praze 7, pro báječnou komunitní atmosféru.

Novou sezónu začínáme v sobotu 21. ledna 2023.

Také farmářský trh Kubáň na Praze 10 se zahalil do předvánoční nálady. Kromě čerstvých a zdravých potravin na trhu přibývají stánky s originálními dárky. Přijďte se podívat, inspirovat a zásobit se.

Jsme tu pro vás každé úterý a čtvrtek od 8 do 16 hodin, soboty od 8 do 14 hodin až do 22. prosince.

Novou sezónu začínáme v sobotu 4. února 2023.

Farmářské trhy Náplavka, Heřmaňák a Kubáň pořádá spolek Archetyp již třináctou sezonu. Najdete zde vyhlášené farmáře, pěstitele i chovatele, kteří hospodaří s důrazem na udržitelný rozvoj, mnozí také v BIO režimu anebo v integrovaném systému pěstování ovoce nebo zeleniny.

Samozřejmostí je kvalita a čerstvost nabízených produktů. Každý trh se řídí Kodexem Asociace farmářských tržišť ČR. V dobách covidových restrikcí se Asociace farmářských tržišť, jejíž je Archetyp členem, zasloužila o umožnění prodeje potravin na farmářských trzích po celé ČR.

Aktuální přehled farmářů a novinky se dozvíte na www.farmarsketrziste.cz.