Sítenský most. Zúžit či zachovat čtyři pruhy

Sítenský most přemosťuje údolí od roku 1966. Spojuje staré Kladno, sídliště Sítná a Kročehlavy, přičemž jeho role je v současném dopravním systému nezastupitelná. Železobetonová konstrukce je téměř za hranicí životnosti. Na konci roku 2018 statik rozhodl, že most by měl být do pěti let nahrazen konstrukcí novou.

Foto: planprokladno.cz