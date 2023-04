Realitní trh v Kutné Hoře prochází v roce 2023 řadou změn a nových trendů, které ovlivňují jak kupující, tak prodávající. Kutná Hora, historické město s bohatou kulturou a architekturou, stále přitahuje pozornost zájemců o nemovitosti.

Foto: Jaroslav Beran

V tomto článku se podíváme na současnou situaci a analyzujeme hlavní trendy, které ovlivňují lokální trh v letošním roce.

Přehled a trendy

Růst cen nemovitostí:

V posledních letech byl pozorován stabilní růst cen nemovitostí v Kutné Hoře, a to zejména v oblastech blízko historického centra města. Kutná Hora se stává stále oblíbeným místem pro bydlení, zejména pro lidi, kteří hledají klidnější život v příjemném historickém prostředí. Poptávka po nemovitostech v těchto oblastech je vysoká, což vede k vyšším cenám. Přestože růst cen může být pro kupující náročný, je důležité si uvědomit, že tento trend také znamená zvýšený zájem o město a jeho kulturní dědictví.

Změna preferencí kupujících:

V roce 2023 se preference kupujících nemovitostí v Kutné Hoře postupně mění. Zatímco dříve byly hlavním cílem rodinné domy, nyní se zájem přesouvá k menším bytům. Tento trend je patrný nejen u mladých lidí, ale také u starších generací, kteří hledají pohodlnější a úspornější bydlení.

Investice do zlepšení infrastruktury:

Kutná Hora se v roce 2023 zaměřuje na investice do zlepšení infrastruktury města, jako jsou například nové silnice. Plánované projekty zahrnují modernizaci dopravního systému, výstavbu nových cyklostezek a revitalizaci veřejných prostranství. Tyto investice by měly přispět k zvýšení atraktivity města pro kupující nemovitostí, což by mohlo v dlouhodobém horizontu přinést další růst cen.

V naší kanceláři KUTNOHORSKÉ REALITY Vám velmi rádi poskytneme komplexní poradenství ohledně prodeje, koupě či pronájmu nemovitostí.

Zdroj: První kutnohorské reality s.r.o.