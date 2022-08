Rozhovor s kandidátkou za polické hnutí Trikolora Miroslavou Hustákovou.

JUDr. Miroslava Hustáková | Foto: zadavatel inzerce

Jste jedna ze 6 kandidátů do Senátu ve volebním obvodu č. 64 Bruntál. Jste narozená v tomto okrese? Jak dlouho na Bruntálsku žijete?

Pocházím z Ostravy, během studia práv jsem se ale vdala, manžel měl chatu na Malé Morávce a já chtěla pracovat v justici. Bohužel jsem se nemohla stát justičním čekatelem hned po škole, protože jsem odmítla vstup do KSČ a mému manželovi emigroval bratr do USA, což se tehdejšímu režimu zrovna nelíbilo. Musela jsem tedy nějakou dobu čekat, ale nakonec jsem nastoupila na Okresní soud do Bruntálu. Od roku 1994 jsem tu působila jako soudkyně. V okrese žiji 33 let.

Vy jste tedy antikomunistka?

Ale vůbec ne. Já uznávám, že každý má právo vidět svět po svém. Jestli jste lidovec nebo třeba komunista, tak máte určité vyznání idejí, které vás determinují a já s tím mohu počítat, chovat se k vám podle toho. Spíš nesnáším politické turisty. Považuji je za rakovinu politického prostředí. Jsou to parazité, kteří mají jedinou ideu, a to někam se vecpat, kde budou u korýtka. Škodí tím uvnitř politických uskupení, protože politikaří jen pro svůj prospěch, otravují slušným lidem vzduch, intrikaří, a často tím škodí i celé společnosti. Politická kultura v zemi by už měla dávno být na takové úrovni, že osoba, která už kandidovala za 3 strany, za další jít nemůže. U senátních voleb je opravdu kuriózní, že můžete kandidovat nebo být postupně členem i 4 stran, včetně KSČ a potom kandidovat jako nezávislý, bezpartijní kandidát, protože toho času v žádné straně nejste. Prostě heslo: ,,3x a dost‘‘ by mělo být pravidlem pro celé politické prostředí v naší zemi.

Strana Trikolora, která vás nominovala, je velmi kritická k vládě, chce ať odstoupí. Vy nejste její členka, takže jaký je váš osobní názor na současnou vládu? Dělá všechno potřebné, aby pomohla občanům, kterým se zhoršila životní situace kvůli konfliktu na Ukrajině?

Je pravdou, že jsem celý život bez stranické příslušnosti, ale neznám snad nikoho, kdo by s naší vládou souhlasil. Ona to přesně řečeno není naše vláda. Jsou to figurky, které čekají na pokyny z Bruselu a kdo ví odkud. Není to svrchovaná vláda České republiky, protože dávno naše země není suverénní zemí. To, co si třeba dovoluje veřejně sdělovat předsedkyně vládní strany NETOP 09 Markéta Pekarová Adamová, mne iniciuje k myšlence, proč prodavačka nebo jeřábník musí mít doklad od lékaře, že jsou schopni vykonávat povolání a politik to při kandidatuře mít nemusí. Při odpovědném posuzování zdravotního stavu je otázkou, zda by vůbec někteří politici mohli kandidovat. Zhoršená situace v ekonomice tady není kvůli konfliktu na Ukrajině. Takových konfliktů najdete ve světě za posledních 70 let mnoho a na nás to nemělo téměř žádný vliv. Důvodem zhoršení ekonomické situace občanů EU je především stupidní reakce vedení EU na ruskou invazi. Chovají se jako můj manžel ke svým rodičům, když říkával: ,,Dobře našim tak, že mi nekoupili boty a teď mi je zima“- To mu ale bylo 5 let. Opatření, která provádí EU proti RF, jsou skrytá podpora USA. Jejich předražený břidlicový plyn dovážený loďmi by v Evropě nikdo nekoupil, když máme možnost kupovat levný plyn z RF. Tak naše loutky zakázaly opravit turbíny Siemens v Severním proudu I a Severní proud II zavřely úplně. Tím Rusům znemožnily dodávat plyn do Evropy. Náš premiér se chová jako majitel automobilů, který svému řidiči nedovolil starší auto opravit, nové auto použít, ale nadává na řidiče, že ho nikam nechce dovézt. Naše vláda raději zlikviduje českou ekonomiku a nechají lidi mrznout, než aby začali obhajovat zájmy naší země.

Kandidujete za obvod, kde ještě ani jeden senátor nebyl zvolen opakovaně. Proč si myslíte, že to tak je, když v jiných obvodech jsou senátoři voleni i opakovaně?

Aby vás byli ochotni lidé volit znovu, tak musíte pracovat jako senátor především v regionu. Musíte lidem nelhat. Například komunistický senátor Harazin sliboval zrušení Senátu. Samozřejmě ho nezrušil, a hlavně proto nebyl opětovně zvolen. Lidé nemají rádi, když se jim očividně lže. On udělal pro okres mnoho dobrého, byl ve Světlé Hoře velmi oblíbeným starostou, ale tohle byla chyba. Lidé neví, že Senát zrušit z objektivních důvodů nejde a už vůbec ne rozhodnutím jediného senátora. Volí podle líbivých slov a potom se cítí podvedeni. Zapomenou, že jste pro ně udělal mnoho dobrého, vzpomínají jen na nesplněné sliby. V tomto směru to bylo proti Harazinovi trochu nespravedlivé. Náš region ještě neměl senátora, který by dělal to, co senátor dělat má. Kdo má Senát za vedlejšák, nemůže pracovat tak jak má, proto další volby nedopadají dobře. Pokud bych byla zvolena já, svou advokátní praxi bych odsunula na vedlejší kolej. Slyším od řady lidí, že na poslední chvíli před volbami chce stávající senátor zajistit na Rýmařovsku zubaře. Ptají se, proč se o to nestaral už dávno, když je senátorem 6 let. To, že jde zubařka do důchodu, se vědělo několik let předem. Rýmařovu chybí zubaři dávno. I z toho jsem pochopila, že lidé už tak naivní nejsou a nějakou hurá akci na poslední chvíli před volbami nepřijímají s velkým pochopením. Já ale osobně současného senátora neznám, pokud se ptám lidí, tak vesměs sdělí, že žádné velké stopy nezanechal. Tak uvidíme, jeho skutečné postavení se pozná po volbách.

V těchto volbách se objevil fenomén, že do Senátu kandidují lidé, kteří s daným regionem nemají vůbec nic společného. Za ANO je to například Miroslav Antl v Ostravě, ačkoliv je z Hradce Králové. U Vás zase socialista Antonín Staněk, který byl primátorem v Olomouci, ministrem kultury za ČSSD, ale teď kandiduje ve vašem volebním obvodě za Přísahu pana Šlachty. Co na to říkáte?

Obecně je to projev politikaření a ne politiky. Kandidát do Senátu by měl mít v regionu delší dobu trvalé bydliště, aby byla naděje, že region do značné míry zná a může mu lépe pomáhat. Důvody, proč jsou takoví kandidáti nasazováni, jsou většinou z důvodu tzv. volební geometrie. Pokud je zájem, aby byl zvolen nějaký konkrétní senátor, tak se spřátelenými stranami schválně dosadí kandidát, který nebude zvolen, ale oslabí jiného kandidáta, u kterého není zájem, aby zvolen byl. Toto funguje docela dobře zvlášť ve chvíli, kdy potřebujete rozdrobit hlasy voličů, kteří nechtějí volit parlamentní strany. Rozdělíte tím hlasy pro zástupce stran neparlamentních. V našem volebním obvodu je to naprosto očividné. V místě bydliště Antonína Staňka také probíhají volby do Senátu a mohl být postaven za ČSSD nebo za Přísahu. Ani jedna ze stran totiž svého kandidáta v Olomouci nenominovala. Jsem moc ráda, že mi nikdo pokyn, kde mám kandidovat nemůže dát a už vůbec ne za koho. Je to smutný příběh osob, které se v politice tak zapletly, že si už nemohou zachovat alespoň masku na tváři. Současný skandál s ředitelem ÚZSI Mlejnkem jen poodhalil špínu, která se týká tajných služeb.

Pokračování rozhovoru za týden…

