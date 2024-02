Startují jarní prázdniny a Skiareál Ještěd přichází s časově omezenou nabídkou akčních skipasů. S platností od středy 7. února si mohou návštěvníci zakoupit skipasy na denní i večerní lyžování za zvýhodněné ceny, a to v případě nákupu online prostřednictvím programu Gopass.

Foto: TMR Ještěd a.s.

Ačkoliv venkovní teploty posledních dní připomínají spíše jarní počasí, sněhové podmínky ve Skiareálu Ještěd nabízejí i nadále kvalitní lyžování. Na hlavních sjezdovkách leží dostatečná pokrývka převážně technického sněhu. „V provozu je stále zhruba polovina sjezdových tratí. Kromě oblíbené Nové Skalky si návštěvníci zalyžují i na Pláních nebo na Bucharce,“ komentuje Radek Chalupa, ředitel Skiareálu Ještěd. „Velmi dobré sněhové podmínky se daří udržet i ve funparku určeném pro výuku začínajících lyžařů,“ dodává Chalupa.

Zdroj: TMR Ještěd a.s.

Svým návštěvníkům vychází lyžařský areál pod Ještědem vstříc i v podobě časově omezené nabídky akčních skipasů, a to s platností od 7. února 2024 do odvolání, tedy s příchodem hlavní sezóny a očekávaných jarních prázdnin. Od tohoto data cenu jednodenního skipasu skiareál dočasně zastropoval nejvýše na úrovni 690 Kč pro dospělého. Pokud ale skipas zakoupíte s dostatečným předstihem, zalyžujete si na Ještědu ještě podstatně výhodněji. Cenový strop platí i v případě vícedenních skipasů. Druhá akční nabídka se týká večerního lyžování, u kterého místní skiareál dočasně „zmrazil“ ceny na atraktivních 390 Kč za dospělého. Ostatní věkové kategorie (junioři, senioři, děti) lyžují ještě levněji. Nejmenší děti do 6 let lyžují na Ještědu zcela zdarma.

Nejvýhodnější nabídku připravil Skiareál Ještěd pro ty, kteří si chtějí užít lyžování na Ještědu jak přes den, tak i večer. V případě zakoupení jednodenního či vícedenního skipasu automaticky získáte zvýhodněné večerní lyžování za ojedinělých 250 Kč. Akční cena je platná pro všechny věkové kategorie a večerní skipas můžete využít v libovolný den s platností do 21. února včetně.

Zdroj: TMR Ještěd a.s.

Všechny uvedené akční nabídky jsou platné do odvolání a vztahují se výhradně na nákup skipasů online pro registrované uživatele v programu www.gopass.travel. Pro neregistrované lyžaře platí i nadále standardní pokladní ceník.

Více informací na www.skijested.cz.