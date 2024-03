Letní provoz plánuje Skiareál Ještěd zahájit již v pátek 29. března před Velikonocemi. Již 5. března ale spouští akční online předprodej zvýhodněných letních sezónek na lanovku, tzv. WALK & BIKE sezónek, a to jak pro pěší turisty, tak i pro bikery a cyklisty. Do konce března je pěší zakoupí již od 330 korun a cyklisté od 990 korun. Permanentku mohou využívat neomezeně od jara až do podzimu.

„Zimní sezóna na Ještědu se s ohledem na jarní počasí a výrazné oteplení chýlí ke svému konci. Naopak se již intenzivně věnujeme přípravám na letní provoz, který plánujeme spustit již na Velikonoce. Naše sedačková lanovka Skalka pojede nejprve z kraje sezóny ve víkendovém režimu v půlhodinových intervalech. Následně budeme provoz rozšiřovat,“ uvedl ředitel Skiareálu Ještěd Radek Chalupa s tím, že liberecký areál startuje oproti loňskému roku o měsíc dříve akční předprodej oblíbené WALK & BIKE sezónky 2024 za ty nejatraktivnější ceny.

Nejvýhodnější letní sezónky jsou k dispozici do konce března, a sice online prostřednictvím věrnostního programu GOPASS. Záruku stejné ceny jako loni mají v první fázi předprodeje věrní sezónkáři, a to loňští držitelé WALK & BIKE sezónky 2023, Chytré sezónky 2023/24 a majitelé tříleté Ještěd sezónky. Za pouhých 330 korun s ní mohou pěší turisté vyjet lanovkou na hřeben klidně každý den až do října. Noví sezónkáři zaplatí přes GOPASS v první fázi 350 korun, od dubna do 12. května 390 korun a následně do konce sezóny 490 korun. Na kamenné pokladně ji zájemci zakoupí za 1190 korun.

Zvýhodněné sezónní permanentky připravil Skiareál Ještěd také pro cyklisty a bikery, kteří využívají lanovku s ohledem na rychlé sjezdy v bikeparku i několikrát denně. V první fázi předprodeje do konce března ji věrní sezónkáři pořídí online stejně jako loni za pouhých 990 korun. Noví zájemci za 1190 korun. Ve druhé vlně od dubna do 12. května bude k dispozici za 1490 korun a následně do konce sezóny za 1990 korun. Jako benefit BIKE sezónka nabídne i zvýhodněné vícedenní jízdné do zahraničních bikeparků provozovaných TMR, a to do polského Szczyrku a rakouského Innsbruck Muttereralmu. V případě, že cyklisté nevyužijí online program GOPASS a zakoupí si letní sezónku na kamenné pokladně, zaplatí 2990 korun.

„Zvýhodněnými letními sezónkami chceme obyvatelům Liberce a okolí, kteří tráví na Ještědu hodně času, nabídnout více méně lanovku po celé léto zdarma. Věřím však, že ceny zaujmou i vzdálenější návštěvníky, kteří se budou do našeho areálu vracet. Novinkou je i možnost zakoupení zvýhodněné parkovací permanentky platné po dobu letní sezóny, a to za 990 korun pro naše věrné sezónkáře a za 1190 korun pro ostatní sezónkáře. Dalším benefitem k těmto produktům je 15% sleva ve vybraných gastro provozech a shopu,“ doplnil Radek Chalupa.

Lanovkou na Ještěd to teprve začíná

Sedačková lanovka Skalka poskytuje nádherný výhled na Ještědský vysílač z neokoukané perspektivy, na Liberec, Bedřichov nebo Krkonoše. Je zároveň ideálním výchozím bodem k aktivitám jak v horní, tak i její dolní části skiareálu. Na jaké letní atrakce se můžete letos těšit? Skiareál opět nabídne originální naučné stezky „Skryté příběhy“, prostřednictvím kterých můžete cestovat v čase a proměnit váš rodinný výlet za dobrodružství. Za vyzkoušení určitě stojí i edukativně zábavné stezky plné úkolů, při kterých se dozvíte spoustu informací o regionu a výrobě lokálních firem.

V letních aktivitách Skiareálu Ještěd nechybí ani adrenalinová atrakce v podobě terénních koloběžek, které jsou jako stvořené pro krosovou jízdu v terénu. Nádherná příroda láká také k procházkám nebo jízdě na kole. Kromě desítek kilometrů cyklotras po zpevněných lesních cestách, které zvládnete i s dětmi, můžete otestovat i zdejší bikepark s dlouhou tradicí a bohatou historií pro nadšence adrenalinu. V průběhu jarních měsíců skiareál připraví jako další novinku pro návštěvníky i doporučené cyklo okruhy pro elektrokola. Těšit se můžete i na Fun Zone pro děti s hřištěm, skluzavkami, trampolínou a spoustou další zábavy. Z centra Liberce jste u lanovky za pár minut tramvají a autem z Prahy za pouhou hodinu.

Více na www.skijested.cz a www.gopass.travel.