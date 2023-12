Díky příznivým podmínkám pro technické zasněžování a bohaté nadílce přírodního sněhu zahájí Skiareál Ještěd lyžařskou sezónu již v sobotu 2. prosince, a to na oblíbené sjezdovce Efecta Nová Skalka. Skipasy za zaváděcí ceny již od 390 korun mohou lyžaři zakoupit v předprodeji online přes věrnostní program Gopass. Volné kapacity stále hlásí i většina hotelů a penzionů v Liberci, tak neváhejte, odpočiňte si od předvánočních nákupů a přijeďte si zalyžovat do nejdostupnějšího střediska v Čechách! Z centra Liberce jste na lyžích za pár minut tramvají a autem z Prahy za pouhou hodinu.

Foto: TMR Ještěd a.s.

„Mrazivé teploty potřebné pro technické zasněžování a velmi dobré sněhové podmínky nám dovolí zahájit lyžařskou sezónu již tuto sobotu. Na svazích už leží dostatečná pokrývka přírodního i technického sněhu, předpověď počasí na další dny vypadá slibně, takže zveme všechny lyžaře a snowboardisty na letošní první lyžovačku u nás na Ještědu,“ uvedl ředitel Skiareálu Ještěd Radek Chalupa s tím, že od 2. prosince bude v provozu oblíbená 1,5 km dlouhá sjezdovka Efecta Nová Skalka, která je ideální nejen pro rodinné lyžování, ale i vyznavače sportovního carvingu. K dispozici bude v tradiční provozní době 8.30 – 16.00 hodin. Lanová dráha Skalka bude rovněž vozit i pěší turisty, kteří se vydají na výlet po ještědském hřebenu. Využít bude možné i Après-ski bar Nová Skalka na dojezdu sjezdovky. „V následujících dnech se chceme soustředit na výrobu technického sněhu, abychom našim návštěvníkům mohli pro následující období nabídnout co možná nejlepší lyžařské podmínky,“ doplnil Radek Chalupa.

Zdroj: TMR Ještěd a.s.

Zdroj: TMR Ještěd a.s.

Zvýhodněné jednodenní skipasy za zaváděcí cenu 390 korun jsou platné po celý víkend a jsou již nyní k dispozici v rámci online předprodeje na www.gopass.travel. Na první lyžovačku na Ještěd mohou vyrazit i držitelé Chytré sezónky PREMIUM, se kterou mohou kromě Ještědu lyžovat neomezeně po celou sezónu i v dalších 10 resortech v Česku, na Slovensku, v Polsku a Rakousku. Výhodnou Chytrou sezónku PREMIUM je ještě v rámci předprodeje na Gopass možné zakoupit do konce listopadu za 15 090 korun. Od prosince a dále během zimní sezóny bude stát 16 790 korun.

ORLEN Ještěd SkiOpening – party na sněhu - již 16. prosince!

Přestože skiareál spustí provoz již o víkendu 2. a 3. prosince, oficiální otevření lyžařské sezóny 2023/2024 plánuje na 16. prosince. ORLEN Ještěd SkiOpening nabídne kromě lyžovačky také bohatý program v podání známé kapely Sebastian, kapely Sixpack a nebude chybět ani DJ Hrusha a afterparty v oblíbeném Après-ski baru Nová Skalka s širokou nabídkou občerstvení. Hudební program je pro všechny zdarma! Doprovodné aktivity si pro návštěvníky připraví i partneři akce skupina ORLEN, Kooperativa a Košík.cz v promo zóně.

Zdroj: TMR Ještěd a.s.

Oslavte na Ještědu Silvestr!

Přemýšlíte, kde strávit poslední den v roce a přivítat rok 2024? A milujete lyžování? Pak vyrazte do Skiareálu Ještěd a užijte si silvestrovskou noc plnou zábavy, dobrého jídla, nostalgie i lyžování. Čeká vás večerní lyžování až do 22 hodin a nezapomenutelný večírek ve stylu 90. let v Après-ski baru Nová Skalka. Nezapomeňte proto na retro převlek! Nebude chybět ani DJ s Oldies hity ani půlnoční ohňostroj s výhledem na Liberec. Zájemci mohou vybírat ze tří Silvestrovských balíčků se skipasem, či bez. K zakoupení jsou již nyní zde na webu zde: https://www.skijested.cz/letni-zazitky/events/31122023-jested-silvestr-night

Zdroj: TMR Ještěd a.s.