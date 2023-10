Zapomeňte na expozice, jak je znáte! Brněnská historie je po čertech zajímavá a není nic horšího než ji nechat spát v knihách. Tak jsme ji oživili!

Sklep pod Novou radnicí | Foto: Michal Růžička, TIC BRNO

Ve Sklepě pod Novou radnicí mícháme vyprávění jako od vašich prarodičů s virtuální realitou, skáčeme z dávné minulosti do současnosti a zase zpátky, jak se nám zrovna chce. Přijďte se podívat na novou expozici Ohnivý kůň a drak, stojí to za to.

Smíchali jsme kapku opravdové historie se špetkou bájného vyprávění, pořádně zamíchali a podáváme tak, aby oči přecházely. Moderní a multimediální expozici, která zabaví všechny smysly a nadchne malé i velké návštěvníky najdete ve Sklepě pod Novou radnicí, v místě kontrastu prastarých prostor, současných umělců a nových technologií.

1/5 Zdroj: Pavel Gabzdyl Sklep pod Novou radnicí 2/5 Zdroj: Pavel Gabzdyl Sklep pod Novou radnicí 3/5 Zdroj: Pavel Gabzdyl Sklep pod Novou radnicí 4/5 Zdroj: Michal Růžička, TIC BRNO Sklep pod Novou radnicí 5/5 Zdroj: Michal Růžička, TIC BRNO Sklep pod Novou radnicí

Starobylé sklepy nechali pod svým dvorem zřídit královští mincmistři nedlouho po založení Brna ve 13. století. Je to tak dnes ideální místo pro vyprávění o historii města Brna, kterého se mimo jiné ujali brněnští herci Marie Ludvíková a Cyril Drozda. Do středověku, období třicetileté války i dalších dějinných etap vás dále zavedou také ilustrace a animace, díky kterým se například ocitnete na středověkém tržišti a prohlídnete si věci, které tu kdysi kdosi zapomněl.

A kde jinde si nejen poslechnout, ale rovnou zažít brněnské pověsti než na místě, kde se od středověku psaly dějiny? V tajuplných klenutých místnostech se tak budete moct setkat s nejznámějšími z nich – uvidíte brněnského draka, koláře Jiřího Pirka, dozvíte se, jak to bylo s křivou fiálou na brněnské radnici a přitom zjistíte, co všechno mělo staré Brno s tím současným společného. Anebo nemělo? Zjistíte taky v půvabných ilustracích Veroniky Vlkové, podle nichž vznikla i kolekce zajímavých propagačních předmětů. Ohnivého koně a brněnského draka si díky ní můžete odnést domů třeba na polštáři.

A ještě něco. Až budete na nejnižším místě sklepa, na samotném dně tohoto brněnského podzemí pod Dominikánským náměstím, na vlastní kůži zažijete obléhání Brna Švédy. Přenesete se do roku 1645. V Evropě zuří třicetiletá válka, které není ušetřena Morava ani Brno a vy se stáváte součástí legendární bitvy…

Expozici najdete na adrese Dominikánská 1, vstup do ní je z ulice Panenská a otevřeno je všechny dny kromě úterý, od 9:30 do 18:00, poslední vstup v 17:15. Do Sklepa pod Novou radnicí jsou zváni mladí i dospělí, ale třeba taky školy plné zvídavých žáků, volnočasové kroužky či příměstské tábory. Přijďte objevit historii Brna a pověsti, bez kterých by Brno nebylo Brnem. Srdečně zve TIC BRNO.