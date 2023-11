Jen asi málokdo si vzpomene, že historie společnosti Škoda Auto je spojena s jízdními koly. Na tuto slavnou kapitolu navazuje automobilka i v současnosti. A to nejenom výrobou vlastních bicyklů, ale i podporou stále více oblíbeného sdílení jízdních kol.

PROJEKT SDÍLENÝCH KOL i byl na Rychnovsku spuštěn v polovině roku 2021. | Foto: ŠKODA AUTO

Před čtyřmi lety tak Nadační fond Škoda Auto inicioval projekt sdílených kol na Mladoboleslavsku, kde má automobilka svůj hlavní závod. Toto spojenectví přineslo první stojany se sdílenými koly, které se objevily v Mladé Boleslavi. Postupně se projekt rozšířil také na Rychnovsko a Vrchlabsko. A počet výpůjček rok od roku roste.

Staré rčení sice hovoří o tom, že co Čech, to muzikant, ale při pohledu na data výpůjček sdílených kol by se dalo lehce říci, že co Čech, to cyklista. Stačí se jen podívat na vývoj zájmu o tento způsob dopravy na Rychnovsku a Vrchlabsku.

Nadační fond Škoda Auto se zde spojil svými lokálními partnery v podobě radnic měst, ve kterých jsou kola provozována, a nabídl lidem možnost zápůjčky jízdních kol. Tento projekt má za cíl nejen usnadnit obyvatelům zapojených měst cestování na krátké vzdálenosti, ale i podpořit zdravý životní styl a odlehčit místní dopravě.

A data ukazují, že se to daří. V obou regionech totiž došlo k rapidnímu nárůstu zájmu o tuto službu.

VELMI ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA

Například v Rychnově, kde mají lidé dispozici celkem 14 stojanů, odkud si mohou vypůjčit a bezpečně vrátit celkem 40 sdílených bicyklů, se letos oproti roku 2022 navýšil počet výpůjček o 32 procent. A to i přesto, že letošní cyklistická sezona zde byla o měsíc kratší.

Ještě rapidněji je zájem vidět v regionu Vrchlabska, kde je možnost vypůjčit si 40 kol na 15 stanovištích. Oproti roku 2022 využilo letos tuto službu o 45 procent více zájemců.

Provoz služby financuje Nadační fond Škoda Auto a pro oba regiony byl stanoven velmi výhodný tarif. Prvních 15 minut jízdy je zdarma a dalších 30 minut stojí pouze 12, respektive 16 korun. K vypůjčení stačí registrace zdarma a chytrý telefon s nainstalovanou aplikací.

Sdílená jízdní kola jsou vybavena přehazovačkou, LED osvětlením a speciálními pneumatikami se zvýšenou ochranou proti defektu. Bicykly jsou českého původu a mají nastavitelnou výšku sedla a jednoduché ovládání.

30 TISÍC KILOMETRŮ V SEDLE

Detailnější pohled na počet výpůjček ukazuje, že za jeden rok najeli uživatelé sdílených kol na Rychnovsku a Vrchlabsku takřka 30 tisíc kilometrů.

Na Rychovsku ujeli lidé na sdílených kolech přes pět a půl tisíc kilometrů. Uživatelé z Vrchlabska pak v sedle ujeli přes 22 tisíc kilometrů. Průměrná ujetá vzdálenost na jednu výpůjčku se pak v obou regionech pohybuje kolem půl druhého kilometru.