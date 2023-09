Nízkopříjmovým rodinám pomůže s úhradou dětských volnočasových aktivit již druhý ročník projektu Darujeme kroužky dětem.

Foto: ŠKODA AUTO

Se začátkem školního roku se opět rozběhl kolotoč školního i mimoškolního vzdělávání. Nadační fond Škoda Auto může pomoci rodičům s náklady na úhradu kroužků pro jejich děti.

DVA TISÍCE NA DÍTĚ

Od konce srpna se připojil Nadační fond Škoda Auto do druhého ročníku projektu „Darujeme kroužky dětem.“ Podpory lze využít v regionech závodů, tedy na Mladoboleslavsku, Rychnovsku, Vrchlabsku a Jilemnicku.

Projekt funguje na principu voucherů na úhradu volnočasových aktivit dětí. Jedná se o první systém svého druhu v České republice.

Výzva začala naplno a rodiče mohou žádat o příspěvek až 2000 korun na dítě na každé pololetí, ve formě čtyř voucherů v hodnotě 500 korun. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna a finančně jej podporují dobročinné nadace a další instituce, např. Nadační fond Škoda Auto, Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, Sazka, a.s., Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha či UNICEF.

Projekt pomáhá s úhradou nákladů na volnočasové aktivity a kroužky dětí a mládeže ve věku 3–18 let v rodinách, které se ocitly v tíživé finanční situaci. Pomoc je určena jak pro české rodiny, tak rodinám uprchlíků z Ukrajiny s dočasným pobytem.

Volnočasové aktivity nabízejí dětem možnost, jak trávit čas v bezpečném prostředí, kde rozvíjí svůj talent a potenciál, najdou si kamarády, zažijí radost a věnují se tomu, co je baví.

ČAS JE DO LISTOPADU

O příspěvek mohou rodiče žádat do 19. listopadu nebo do vyčerpání prostředků. V prvním ročníku se v tomto projektu díky dárcům podařilo podpořit celkem 2 584 dětí z 1 834 rodin, a to celkovou částkou 5,5 milionu korun.

Do výzvy na 2. pololetí se navíc mohou registrovat jako poskytovatelé i další organizace pracující s dětmi a mládeží (např. sportovní organizace, ZUŠ, DDM, spolky, fyzické, právnické osoby poskytující volnočasové aktivity na školách …). Není ale nutné využít vouchery jen u registrovaných organizací. Více informací na stránkách projektu www.darujmekrouzky.cz

POMOC NEJEN PRO RODINY S DĚTMI

Mezi aktuální granty vypsané přímo Nadačním fondem Škoda Auto na podporu rozvoje regionů Mladoboleslavska, Vrchlabska a Rychnovska patří Krakonošovy zahrádky a Region bez bariér, aktuální informace k nim naleznete na https://www.nfsa.cz/cs/grantove-programy. Krakonošovy zahrádky mají za cíl podporu biodiverzity, Region bez bariér patří svým zaměřením do oblasti sociální péče a řeší podporu znevýhodněných osob.