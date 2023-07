Letos je tomu právě 60 let, kdy se na mapě Československa objevil pojem KRNAP. Tedy Krkonošský národní park. Takové výročí je potřeba patřičně oslavit.

AUTOMOBILKA ŠKODA AUTO předala vedení parku částku 300 000 Kč na uspořádání osmi charitativních koncertů. | Foto: ŠKODA AUTO

Mezi gratulanty nesměla chybět ani automobilka Škoda Auto, která si pro jubilanta připravila dárek nejen v podobě financí, kdy přispěla do kasy správců tohoto unikátního chráněného území částkou 300 tisíc korun, ale také příslibem pokračování akcí, které zdejší přírodě pomáhají.

Mezi prvními gratulanty, kteří popřáli Krkonošskému národnímu parku k jeho úžasným šedesátinám, byl zaměstnanci automobilky Škoda Auto.

NEJDŘÍV PRÁCE, PAK ZÁBAVA

Škoda Auto je už osm let partnerem výzvy Ukliďme Česko, jejíž součástí je i odstranění nepořádku v největších českých horách.

Správu KRNAPu Škoda Auto podporuje dlouhodobě materiálním zabezpečením, dobrovolnickými aktivitami i finanční pomocí. Kromě toho letos automobilka přispěla parku částkou 300 tisíc korun a je také hrdá na to, že její jméno je také součástí bohatého programu, který KRNAP připravil. Jeho součástí je například osm charitativních koncertů v kostelech na území národního parku, kdy výtěžek z nich půjde na obnovu těchto církevních památek.

Škoda Auto rovněž podpořila vznik filmu s tematikou národního parku a ochrany přírody. Akce k oslavám potrvají až do října. „Podpora Správy KRNAP, která zajišťuje ochranu přírody na území našeho největšího národního parku a jeho ochranného pásma v blízkosti jednoho z našich výrobních závodů, je pro nás velmi důležitá,“ uvedl vedoucí vnějších vztahů společnosti Škoda Auto Michal Kadera.

DĚDICTVÍ DALŠÍM GENERACÍM

Správa KRNAPu se nestará pouze o ochranu přírody, ale zabezpečuje také strážní a informační služby a vykonává klíčovou kulturně- výchovnou činnost. Dlouhodobou spolupráci i gratulaci ocenil i ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „60 let se naši předchůdci i my snažíme, aby příroda Krkonoš dalším generacím zůstala zachována v co nejlepším stavu. Správa KRNAP proto investuje v horách ohromné finanční prostředky do infrastruktury, ale také do environmentálního vzdělávání, do zachování paměti, do kultury a společenského života místního společenství.“

60. narozeniny KRNAPu