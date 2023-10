Za 15 let své existence si kampaň Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR – Týden sociálních služeb, našla pevné místo nejen v kalendáři, ale také u svých podporovatelů. Letos se do akce zapojila i automobilka Škoda Auto.

ŠKODA AUTO i letos podpořila sociální služby darem vozů. | Foto: ŠKODA AUTO

Ve světe pomoci lidem v těžkých životních situacích však není automobilka žádným nováčkem a již léta se tomuto odvětví aktivně věnuje. Dlouhodobě totiž podporuje organizace, které v regionu zajišťují péči o sociálně slabší, hendikepované, umírající či jinak zdravotně či sociálně znevýhodněné lidi. Jedním z pilířů sociální odpovědnosti automobilky Škoda Auto je i zvýšení povědomí o sociální udržitelnosti.

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Letos se ji proto rozhodla prolnout i s dalšími vybranými druhy sociálních služeb. Společně s Odbory KOVO a Nadačním fondem se Škoda Auto inspirovala akcí Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a zúčastnila se říjnového Týdne sociálních služeb.

V rámci interně organizované akce s názvem Social week byla zaměstnancům i laické veřejnosti představena témata spojená s poskytováním sociální a zdravotní péče a možnostmi dobrovolnictví a dárcovství. Celou řadu akcí přichystaly v prvním říjnovém týdnu rovněž partnerské organizace společnosti Škoda Auto ve sféře sociálních služeb.

Při nich lidé mohli v rámci dnů otevřených dveří, odborných seminářů či dobrovolnických výzev, nahlédnout pod pokličku paliativní péče, práce s lidmi s autismem, podívat se, co obnáší práce v denním stacionáři či v centrech pro seniory. To vše pod mottem „Společně pro péči o sebe i druhé.“

Na poli sociálních služeb však není Škoda Auto žádným nováčkem a již řadu let spolupracuje s organizacemi, které se věnují sociální péči na Rychnovsku a Vrchlabsku.

Organizacím, které v regionu zajišťují ambulantní péči, již pátým rokem automobilka poskytuje vozy Škoda. Ty slouží ke zlepšení dostupnosti péče v často hůře přístupných podhorských oblastech, ale pomáhají i při dopravě klientů například k lékaři. Organizace působící v okolí závodu Kvasiny získaly letos osm nových vozů Škoda Octavia Combi, poskytovatelé služeb z Vrchlabí a okolí si převzali od téhož modelu vozy tři.

LEPŠÍ DOSTUPNOST

Hlavním účelem daru je zvýšit kvalitu sociální péče a zlepšit dostupnost ke klientům, kteří často žijí ve vzdálených nebo hůře přístupných oblastech. Obdarované organizace působí napříč celým spektrem sociálních služeb, od péče o mládež a seniory, přes pomoc zdravotně či mentálně znevýhodněným občanům až po poskytování zdravotně-sociálních služeb těžce nemocným a umírajícím.

Některé druhy služeb jsou na dopravě automobilem závislé, protože probíhají přímo v domácím prostředí klientů, což se týká například hospicové péče. Dojíždění odborných pracovníků přináší úlevu jak pacientům, tak jejich rodinám.

V okolí výrobního závodu Škoda Auto v Kvasinách patří mezi obdarované instituce Pečovatelské služby v Dobrušce, Vamberku či Rokytnici v Orlických horách. Dále pak Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Pečovatelská služba obce Kvasiny, Domov Dědina v Opočně, Péče duševní zdraví Rychnov nad Kněžnou a ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou.

Ve Vrchlabí si nové automobily převzali zástupci Pečovatelské služby města Vrchlabí, místního domova pro seniory a Domácího hospice Duha.