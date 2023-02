Na začátku února vyvrcholilo v pražském Cubex centru klání předních českých IT vývojářů s názvem Race2Code. Soutěž, která otvírá prostor pro představení nových nápadů a řešení konkrétních úkolů, uspořádala automobilka Škoda Auto spolu s dceřinou společností Škoda Auto DigiLab, přilákalo přes 100 vývojářů z osmi firemních týmů.

Začátkem února se v pražském Cubex centru, v rámci akce Race2Code, utkali přední čeští IT vývojáři. | Foto: ŠKODA AUTO

Hackhathon. S tímto slovem se Češi poprvé ve větší míře setkali při koronavirové pandemii, kdy šest desítek IT dobrovolníků pomáhalo ministerstvu dopravy s vývojem online nástroje pro prodej dálničních známek.

Akce, při níž programátoři, případně ve spolupráci s grafiky a webdesignéry, intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu, jsou tu však již od roku 2013. Dlouhodobě ji podporuje i mladoboleslavská automobilka Škoda Auto, která podobná klání spolupořádá již od roku 2017. A neustává v nich.

ČESKO – ZEMĚ ZASLÍBENÁ

Poslední Hackathon Race2Code se stal unikátní možností pro přední české firmy z oblasti IT, jak předvést odborné znalosti svých specialistů i jejich nápady či řešení, a to vše v omezeném časovém úseku. Účastníci byli rozděleni do týmů, v nichž společně hledali nejlepší způsoby, jak splnit jednotné zadání. Během obou dnů s nimi spolupracovali také zaměstnanci Škoda Auto DigiLab, odborní mentoři z automobilky Škoda Auto a dalších koncernových značek, jako například Audi, VW, Porsche a CARIAD, aby pomohli blíže představit vývojové prostředí.

„Česká republika zažívala v posledních letech velký vzestup softwarově zaměřených start-upů a stala se tak jedním z nejúspěšnějších regionů pro vývoj softwaru v Evropě. Tím se zvyšuje také pozitivní konkurenční výhoda České republiky v mezinárodním prostředí pro softwarové firmy,“ uvedl k akci IT specialisů pod taktovkou Škoda Auto člen představenstva mladoboleslavské automobily zodpovědný za oblast nákupu Karsten Schnake. Podle něj tato široká základna softwarové kompetence v České republice vytváří jak pro značku Škoda Auto, tak i pro ostatní značky koncernu Volkswagen solidní základ pro budoucí vývoj produktů a jasně potvrzuje zaměření na zákazníka. „Uspořádáním hackathonu Race2Code bychom chtěli podpořit velký potenciál zdejšího odvětví IT a zároveň vytvářet předpoklady pro další Simply Clever řešení, která nabídneme našim zákazníkům,“ doplnil Karsten Schnake.

OD KVÍZU PO LAURU

Rozhodování o úspěšných projektech hackathonu Race2Code nebylo jednoduché. Z celkem 120 účastníků z 8 firemních týmů nakonec porota vyzdvihla řešení společností Futured, Komix Digital a Etnetera.

Společnost Futured v soutěži uspěla díky návrhu zábavného kvízu Škoda Arcade pro posádku vozu, která se díky moderním technologiím dozví podrobnosti o zajímavých místech na trase. Komix Digital se věnuje webovým aplikacím a jeho vítězný projekt umožňuje zákazníkům doplnit výbavu do objednaného vozu s využitím technologie virtuální reality.

Firma Etnetera zaujala novou generací hlasového ovládání Laura 2.0. Systém dokáže díky umělé inteligenci vyřešit i složitější úkoly, jako je například objednávka květin pro manželku.

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

Hackathon Race2Code je jednou z mnoha aktivit, jimiž Škoda Auto podporuje rozvoj České republiky jako mezinárodního centra moderního automobilového průmyslu, elektromobility a digitalizace. Automobilka zároveň zrychluje svoji elektrickou ofenzivu a významně investuje do transformace společnosti. V příštích letech vydá automobilka dalších 5,6 miliardy eur na rozvoj elektromobility a 700 milionů eur na posílení digitalizace.