Závod v běhu s trasou areálem Škodovky, Konplan Rodinný běh, Puma štafeta 2x10 nebo NN štafeta 4x5 km nabízí sportovní den pro celou rodinu.

Škod Fit půlmaraton | Foto: archiv autora

Už za měsíc se všichni běžečtí nadšenci mohou těšit na jednu z největších sportovní událostí v kraji. Závod v běhu na 21,097 kilometrů Škoda FIT půlmaraton odstartuje v neděli 18. září v 11 hodin na náměstí Republiky v Plzni.

„Škoda FIT půlmaraton připravujeme už posedmé a máme velkou radost, že si získal obrovskou popularitu a zařadil se k nejoblíbenějším závodům v Česku. Jeho trasa nabízí unikátní proběhnutí naším areálem a parkem,“ říká Milan Kosař, Viceprezident Communications ve Škoda Group, hlavního organizátora závodu.

Převážně asfaltová trať tradičně vede jedním okruhem přes Borská pole a Borský park, pak pokračuje dále přes Tyršův most do Doudlevcí. Lákavým zpestřením je právě Škoda sport park a celý areál Škodovky, který je jinak pro veřejnost nepřístupný. Skrz sadový okruh se závodníci vrací na náměstí, kde pro ně i fanoušky organizátoři připravili zábavný doprovodný program. Každých pět kilometrů je na trati zajištěné občerstvení. Mapa trati je k nahlédnutí zde. Úschovna zavazadel pro malé batůžky a šatna bude dostupná v den závodu od 8 do 16 hodin.

Láká vás atmosféra půlmaratonu, ale nemáte dost natrénováno? Zkuste štafetu!

Pro ty, kteří se necítí na celou délku trati, jsou připraveny i štafetové závody na 2×10 kilometrů nebo 4×5 kilometrů. Mezi rekreačními běžci je oblíbený kratší Konplan rodinný běh a děti si mohou zazávodit ve své kategorii i v rámci dětských běhů. Na své si tak přijde celá rodina.

Registrace a startovné

Vyprodané závody v loňském roce velmi mile překvapily, proto je letos počet startovních čísel na Škoda FIT půlmaraton navýšen o tři stovky na 1 500. Závodníci se mohou registrovat přes online formulář a také přímo na místě v den akce. Startovné se liší podle toho, jaký běh si vyberete, a také, v jakém termínu si registraci zakoupíte.

Běžecké tréninky s týmem Tempo Makers

Před samotným závodem se ve spolupráci s pořadatelem půlmaratonu Škoda Group pravidelně konají bezplatné tréninky pro začátečníky i zkušenější běžce s trenérem Jiřím Maškem a jeho týmem plzeňských Tempo Makers. Poslední dva jsou naplánované na 24. srpna a na 7. září. Tréninky jsou zaměřené na rozvoj komplexních dovedností a kombinují běhání v terénu a na atletickém stadionu.

Škoda FIT půlmaraton

Kdy: 18. září 2022

Kde: náměstí Republiky, Plzeň

Délky závodů:

Škoda FIT půlmaraton 21,097 km

Puma štafeta 2 x 10 km

NN štafeta 4 x 5 km

Konplan rodinný běh na 2,5 km

Dětské běhy na 1 až 4 okruhy – délka okruhu 320 metrů

Počet závodníků: 1 500



Web: https://www.skodagroup.com/cs/stranka/skoda-fit-pulmaraton

Škod Fit půlmaratonZdroj: archiv autora