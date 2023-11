Příběh sedmdesátiletého pána, který důvěřoval svému prodejci, opět ukazuje, jak důležité je vždy ojetá auta prověřovat a kontrolovat pokud možno všemi dostupnými cestami – a to samozřejmě před nákupem.

Foto: www.cebia.cz

Pan H. si chtěl udělat radost novějším autem. Jezdil se starým Roomsterem, který mu před asi 10 lety prodal člověk, který má autoservis a zabývá se individuálním dovozem aut. Roomster sloužil dobře, takže se zkusil obrátit opět na stejného člověka.

Od oslovení o zajištění dovozu auta to šlo vše velmi rychle – servisman do týdne auto sehnal, zákazník byl překvapen, ale nepřišlo mu to divné. Přestože autům nijak nerozumí, tak se s nikým neporadil a nikoho se nezeptal, jestli by se s ním nejel na auto podívat – tak velká byla důvěra ve služby jeho prodejce, se kterým kdysi udělal dobrou zkušenost. Prověřit si historii vozu přes Cebii ho v té době nenapadlo.

Zdroj: www.cebia.cz

Jak se závada projevila

Při projížďce s prodejcem sice zjistil, že auto vrže, ale přišlo mu to normální, i když šlo jen o tři roky staré auto. Prodejce to odbyl tím, že to auta občas dělají. Prostě to chtěl mít rychle za sebou a byl nervózní z toho, že neví, jak se ovládá topení a ostatní věci, jelikož zde byl oproti Roomsteru dotykový displej a minimum tlačítek.

Když auto přivezl domů, tak již dál nic neřešil a dva týdny se věnoval jiným věcem nebo se letmo s autem učil zacházet, i když s ním prakticky nikam nejel. Po kratší době ovšem vezl babičku a vzal si na to konečně nové auto. Bylo deštivé počasí a najednou na ni začala kapat voda. Když se vrátili, tak hledal před domem, kudy by se do auta voda mohla dostat. Pak přišel zrovna jeho syn, ten sice už v autě jednou seděl a ukazoval mu ovládání, ale až nyní si ho začal pořádně prohlížet a poprvé ho spolu i nastartovali.

Smutné odhalení

K prohlídce auta nám syn majitele přímo napsal: „Otevřel jsem dveře spolujezdce a hned jsem viděl, že je mezera mezi stropnicí a gumou ve dveřích. Prošel jsem okolo auta a viděl pomuchlané gumy dveří, špatné slícování, uvnitř škrábance, zástřiky v kufru, pomuchlanou stropnici, skrze oka bylo vidět, že je střecha uvnitř rezavá. Hned mi bylo jasné, že auto bylo bourané, a to zřejmě ne málo a domluvil jsem prohlídku v servisu. Tam jsme dojeli o pár minut později, za ohromného skřípání od náprav při rozjezdech a brždění. Auto ale jinak drželo stopu a nikam netáhlo. Ještě než jsem najel na hever, tak mi kamarád ze servisu říkal, že auto šlo přes střechu, že to je vidět na první pohled. Potom to obešel a ukazoval všechny věci, kterých jsem si já na první pohled nevšiml. Já také nejsem profesionál a auta mě spíše baví, než abych se jim věnoval.“

Podle kamaráda ze servisu při opravě zřejmě zůstalo zachováno co nejvíce původních dílů, jako dveře, střecha a další, aby oprava vyšla co nejlevněji. Na autě tedy bude spousta kytu a určitě rychle zrezne. Nejdražší z opravy byl zřejmě celolak (krom pátých dveří, které přežily ten kotrmelec).

A pak přišla ke slovu prověřovací služba od Cebia, která všechny doposud zjištěné informace o vozidle potvrdila. Syn večer sedl k počítači a v systému Cebia na www.cebia.cz si VIN nešťastného auta prověřil. Ve zobrazeném výpisu svítila červeně informace o poškození a v popisu havárie se objevila kalkulace škody ve výši 43 000 euro. Ovšem chyběl poslední střep do mozaiky – fotky havarovaného auta. Syn tedy kontaktoval Cebii se žádostí, jestli by nebylo možné získat více informací o rozsahu havárie a to i z toho důvodu, aby mohli případně lépe argumentovat prodejci při reklamaci. Cebia oslovila zdroj dat a povedlo se – pan H. obdržel fotky havarovaného auta (které můžete vidět níže).

Zdroj: www.cebia.cz

Jak to celé dopadlo?

Otec nejdříve chtěl vyjednávat slevu, ale to syn kategoricky odmítl. Udělali to nejlepší, co mohli. Rovnou kontaktovali právníka a řešili to výhradně přes něj. Společně s právníkem sepsali dopis a poslali jej prodejci. Ten se i díky profesionálně sepsané reklamaci k problému postavil čelem, vozidlo převzal zpět a vrátil zákazníkovi všechny peníze.

Nakonec nám syn napsal:

"Táta tedy měl více štěstí, než rozumu. Teď tedy znovu začne shánět další auto a všichni budeme doufat, že se z toho poučil."

My také doufáme, že další auto už bude v pořádku. Toto je ovšem typický příklad závažně havarovaného auta z dovozu, kdy oprava sice byla viditelná, ale pokud jej kupuje v autech nezkušený člověk, pak nemusí vůbec nic odhalit.

Vždy před nákupem ojetého auta prověřujte jeho historii, ideálně začněte se službou na www.cebia.cz a pak přizvěte ke kontrole auta odborníka. Věřte nám, vyplatí se to.