ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici je školou, která umožňuje každému žákovi najít si v ní své místo a zažít úspěch.

Škola nese čestný název po kopřivnickém rodáku, speciálním pedagogovi a odbojáři Floriánu Bayerovi, popraveném v r. 1942 v Mauthausenu. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, který investuje do budovy i vybavení školy nemalé finanční prostředky, umožňuje škole její neustálý rozvoj a vytváření co nejoptimálnějších podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří tvoří podstatnou část žáků školy. Nově zrekonstruovaná budova stojí uprostřed krásné školní zahrady „U Floriánka“ se spoustou přírodních a vzdělávacích prvků vybudované díky finanční dotaci SFŽP i zřizovatele školy. Umožňuje žákům poznávat zákonitosti přírody, věnovat se společně s pedagogy badatelsky orientované výuce i programu „Učíme se venku“, který stále více uplatňujeme a rozvíjíme. Ke zvyšování digitální a jazykové gramotnosti žáků přispívá nově vybudovaná počítačová učebna s nejmodernější jazykovou laboratoří Omnneo Voice&Video, jenž představuje špičkovou technologii v oblasti multimediálních učeben. Ve škole je také tělocvična, vybavené dílny a cvičná kuchyňka k rozvoji praktických a technických dovedností žáků.

Škola se aktivně zapojuje nejen do environmentální, ale také do etické a multikulturní výchovy i přitažlivé výuky moderních dějin. Je držitelkou dvou mezinárodních titulů Světová škola a Ekoškola a také titulu Etická škola za včlenění etické výchovy do výuky i praktického života školy. Jsme škola, v niž se žáci učí vzájemné spolupráci, toleranci, respektu a lásce k přírodě.

ZŠ Floriána Bayera se vyznačuje příjemným, rodinným prostředím, nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi podle jeho schopností a možností. Díky prvkům Montessori pedagogiky využívanými při výuce spolu s přitažlivými názornými pomůckami si žáci mohou vybrat činnosti podle svého zájmu i individuálních schopností. V souladu s podstatou školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“ žáci systematicky propojují poznatky získané ve výuce s praktickým využitím v životě.

Škola zároveň dlouhodobě a úspěšně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou buď integrováni v běžných třídách 1. stupně školy nebo se vzdělávají v samostatných třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Velmi žádané jsou již dvě otevřené samostatné třídy 1. i 2. stupně pro žáky se závažnými poruchami dorozumívání (logopedické třídy) a třída pro žáky s autismem 1. i 2. stupně se vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Stabilizovaný tým vysoce kvalifikovaných a zkušených, převážně speciálních pedagogů, s těmito žáky úspěšně pracuje na základě jejich individuálních potřeb a z vynikajících ohlasů rodičů i spokojenosti žáků víme, že se nám to daří. V každé třídě školy působí i asistent pedagoga a v rámci projektu je zapojen i školní asistent. Prvořadým cílem školy tedy je, aby každý žák u nás ve škole našel své místo, aby žáci chodili do školy rádi, cítili se v ní bezpečně a především v ní zažívali úspěch. Škola se zapojuje do řady celostátních i mezinárodních projektů, do soutěží a přehlídek, v nichž žáci získávají velmi kvalitní úspěchy. Žáci také mají možnost se účastnit mnoha vzdělávacích programů, besed, výletů, ozdravných pobytů, exkurzí, návštěv kulturních památek a programů, které mají zapojením školy do vhodných projektů všechny zdarma.

Každoročně škola pořádá dovednostně vědomostní soutěž „ZDRAVÍČKO““, velmi oblíbenou mezi žáky škol Moravskoslezského kraje zaměřenou na netradiční disciplíny z oblasti zdravého životního stylu a prevence a rovněž sportovní turnaje např. tradiční okresní turnaj ve stolním tenise. Součástí ZŠ Floriána Bayera je také školní družina s kvalitní a přitažlivou činností. Škola žákům nabízí rovněž výběr z mnoha zájmových kroužků, v nichž mohou rozvíjet svůj talent a nadání – např. hra na flétny, kytary, kroužek taneční, divadelní, sportovní, rukodělný, keramika, osobnostně sociální, badatelský, čtenářský, matematický klub a mnohé další.

Stavíme také svůj úspěch na pravidelné a partnerské spolupráci s rodiči. Pravidelné společné tvořivé dílny rodičů, prarodičů s dětmi, pomoc při vedení zájmových kroužků rodiči, netradiční třídní schůzky ve trojici (učitel, žák, rodič), akce „Filmová kavárna“ s tématikou Fair Trade, kterému se škola v rámci Světové školy věnuje, Dny otevřených dveří, vánoční besídky „Co všechno dokážeme“, zapojení rodičů do školní akce „Burza povolání“ a do ostatních projektů a akcí školy přispívají k vytvoření hezké a důvěřivé atmosféry mezi rodiči, pedagogy i žáky. Jsme v tomto směru již určitě otevřenou, komunitní školou s „místem pro všechny“, což se snažíme veškerými možnostmi podporovat a rozvíjet. Protože jen takovou školu, která je „otevřená“ pro všechny, přijmou za svou všichni žáci i jejich rodiče. Proto do naší školy přijďte také.

Od září 2024 opět třída s prvky Montessori pedagogiky – ( 1. – 3. ročník)

Od nového školního roku budeme opět otevírat běžnou třídu ZŠ s prvky Montessori pedagogiky (1.-3. ročník), neboť máme již příznivé zkušenosti s uplatňováním prvků této pedagogiky při vzdělávání žáků. Montessori pedagogika pracuje s pojmem heterogenní skupina, což znamená, že se děti učí dohromady se svými staršími spolužáky, učí se úzké spolupráci a jeden od druhého. Vzdělávání není určováno zvnějšku, ale dle vývojových fází dětí, které se naprosto různí, a proto je umožněno obsáhnout tři ročníky a nabídnout tak každému dítěti to, co právě v danou etapu svého vývoje potřebuje. Tempo respektující osobnost a zájmy dítěte, vlídné a motivující prostředí, které v dětech probouzí zvídavost a kreativitu. Pedagog dětem ukazuje, jak věci samostatně zvládnout, učí je pracovat s chybou, podporuje jejich sebedůvěru. K hodnocení se využívá slovní hodnocení, které má svá daná pravidla a poukazuje na cíle, kterých dítě dosáhlo. Metodika Marie Montessori je velmi propracovaný a funkční systém. Děti zde nemívají pocity selhání, naopak je umožněno dětem v lecčems vyniknout a předběhnout tak své vrstevníky. V oblastech, ve kterých naopak nejsou tolik talentované, je na místě povzbuzení, podpora a využití vhodných názorných pomůcek. Proto Montessri systém vidíme jako velmi vhodný nejen pro žáky nadané, ale i pro žáky, kteří zažívají neúspěch v klasickém systému. Proto se přijďte do naší Montessori třídy společně vzdělávat, poznávat, setkávat, tvořit a objevovat.

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, p.o.

Od 1. 9. 2024 otevíráme běžnou třídu ZŠ s prvky Montessori pedagogiky (1. – 3. ročník). Zápis 18. 4. 2024.

Snížený počet žáků ve třídě, slovní hodnocení, názorné pomůcky, rozvoj talentu, a nadání žáků.

Bližší informace na www.zsbayera.cz, tel: 733 616 654

