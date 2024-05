Anežčata se svými pedagogy navštěvují zajímavá místa, absolvují zajímavé aktivity, užívají si stupně vítězů na sportovních soutěžích. A tak z žáků pátého ročníku jsou nyní znalci jarních zvyků a pranostik, protože v rámci hodin vlastivědy navštívili Zubrnice.

To starší děti se podívaly dále. Rovnou do Velké Británie. V květnu odjeli žáci 6. – 9. ročníků na poznávací zájezd, užili si přepravu trajektem, prohlédli si Londýn, navštívili magické místo Stonehenge, Winchester, kde kromě místní katedrály viděli i Great Hall se slavným kulatým stolem krále Artuše a jeho rytířů. V Hastingsu probádali pašerácké jeskyně, užili si chvilky na pláži, ve známém akváriu Blue Reef jim proplouvali nad hlavami žraloci.

Jak všichni příznivci naší Anežky vědí, dějepis se u nás učí také zážitkovou pedagogikou. Výuku dějepisu a exkurze s ní spojené završila návštěva Terezína, kde pan učitel Musil poutavě vyprávěl dětem z 9.ročníku o pevnosti, o životních podmínkách a ghettu Terezín, provázel žáky Malou pevností. Celé dopoledne bylo protkané desítkami otázek a bylo vidět, že se valná část žáků zamýšlela nad otázkami, které by je ve třídě ani nenapadly.

Měsíc květen je také ve znamení sportovních soutěží. Naši školáci se zúčastnili miniházené a získali krásné 3. místo. Zabojovali i na soutěži Mladý záchranář, kde skončili těstě pod stupni vítězů (4. místo).

Vrcholem sezóny je ovšem Regata Račice. Tři desítky vybraných žáků 2. stupně se coby výprava Anežčat vydala vstříc račické Labe Aréně. Právě tam se konala finálová regata letošního ročníku sportovní soutěže Česko vesluje. Děti si za slunečného počasí užily atmosféru se vším všudy. Paddleboardy, koloběžky, dračí loď, laserové pistole i večerní grilování. Při samotném klání jsme průběžně získávali 1. – 3. místa, což bylo důležité pro konečný výsledek. Anežčata přivezla stříbro, domů se naše děti vracely maximálně spokojené, od 1. místa je totiž dělil pouze 1 bod.

No a závěr roku? Ten bude ve znamení příprav na 40. výročí naší základní školy. Je to neuvěřitelné, ale Anežce už bude 40 let. Inu, léta běží,…