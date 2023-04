Tým Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) chystá interaktivní únikovou hru, která má nastupující generaci zábavnou formou přiblížit svět přírodních věd. Školáci se po pár kliknutích na počítači ocitnou v blízké budoucnosti, kdy celá naše planeta prochází energetickou krizí a mají za úkol zvrátit nepříznivý vývoj.

Foto: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Chemici, informatici, matematici a fyzici PřF OU se dlouhodobě snaží bořit mýty spjaté s přírodními vědami, které zaznívají napříč naší společností. Svými aktivitami chtějí hlavně nastupující generaci dokázat, že nemá důvod se jich bát a že jim můžou otevřít netušené obzory. Před časem spojili síly v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ a řeší projekt s názvem Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování/ zkoumání v éteru (č. projektu NFP304011AZC7). Ten volně navazuje na již ověřenou spolupráci se slovenskou Trnavskou univerzitou, která je jedním z partnerů také v tomto projektu. Pod dlouhým projektovým názvem se přitom ukrývají aktivity, za které by se nemusel stydět ani sám Jan Amos Komenský.

Docent Roman Maršálek s náhledem únikové hry. Zdroj: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Školáci budou hledat recept na energetickou krizi

Československý tým tak v současnosti dokončuje unikátní únikovou hru. Školáky i studenty autoři hry z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vezmou do blízké budoucnosti, kdy planeta prochází energetickou krizí a Zemi ovládá ďábelské Konsorcium. Ocitnou se tak v realitě, kterou zkouší zvrátit skupina vědců a stávají se jejich pomocníky. To vše navíc ve společnosti, ve které scházejí tradiční hodnoty a jedinou cennou komoditou je energie.

Zdroj: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity„Nechtěně se nám povedlo předběhnout čas, protože kostru našeho příběhu jsme začali vymýšlet v době, kdy jsme si ani sami nedokázali představit, že nás zasáhne energetická krize. Celá úniková hra se odehrává v rozhraní výukového systému Moodle, kde se nejprve díky vypravěči všichni seznámí s příběhem i hlavními postavami, kterým mají pomoci se záchranou civilizace. Po splnění různorodých úkolů a získání potřebných bodů se pak přesouvají napříč místnostmi až do finální zlaté místnosti, kde musejí vyřešit poslední rébus. Odměnou všem, kteří se pustí do naší únikovky bude poznání. Další detaily příběhu určitě prozrazovat nebudeme, abychom nevzali školákům potěšení z naší únikové hry. Můžu ale slíbit, že je na co se těšit,“ přibližuje za řešitelský tým z katedry chemie PřF OU docent Roman Maršálek.

Škola hrou v praxi

V prostředí výukového systému Moodle tak školáci natrefí na celkem deset místností, které jsou i přes posun v čase spjaty s Ostravskem i jeho průmyslovým odkazem. V nich najdou interaktivní předměty, které jsou navázány na příběh a s jejichž pomocí se můžou posouvat dál. Kromě hádanek v online prostoru navíc narazí také na praktické úkoly v podobě nejrůznějších pokusů. Vyzkoušejí si tak třeba namíchání virgin mojita, šifrování i kódování a další aktivity. V únikové hře se navíc mohou opřít o pomoc knihovny, kde budou mít k dispozici potřebné indicie pro zvládnutí všech připravených úkolů, výzev i rebusů. Autoři hry si navíc v rámci příběhu pohrávají i s pojmy jako uhlí, uhlík nebo uhelný kámen, kterými odkazují znovu k našemu regionu, ale i k chemickému světu nebo k jedné z nejcennějších komodit, kterou civilizace má – k energii. Textové podklady a interaktivní prvky navíc doplňují také audio stopy a videoukázky, které posouvají příběh zase o kus dál.

„Hlavní rysy příběhu máme prakticky od začátku a jen jsme některé věci učesávali a postupně doplňovali o nové prvky. Samotný princip únikové hry a její jednotlivé složky jsou pak výsledkem dlouhých debat nad tím, jak vše posunout dál. To, co se určitě nemění, je naše snaha nabídnout školákům i jejich učitelům zábavný doplněk pro jejich výuku, kdy se v bádání v našich místnostech můžou najít třeba i ti, kteří k chemii a dalším přírodním vědám nemají třeba úplně kladný vztah,“ vysvětluje docent Maršálek z katedry chemie PřF OU.

Zdroj: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Úniková hra z dílny katedry chemie, katedry fyziky, katedry informatiky a počítačů a katedry matematiky PřF OU by měla být dokončena do konce června. Už teď se ale rozběhne testování nové únikovky na vybraných základních a středních školách. I v návaznosti na projekt navíc nezůstanou ochuzeni ani učitelé. Celou únikovou hru doplní také nově vzniklé e-learningové kurzy pro vyučující, které jim pomůžou s využitím potenciálu únikové hry ve výuce.

Zdroj: Ostravská univerzita