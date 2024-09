DISK Multimedia dodává do vzdělávacích institucí nejen akustiku, ale také audiovizuální techniku a následné odborné školení.

Bicí učebna, ZUŠ Pozořice - Sivice | Foto: DISK Multimedia, s.r.o.

Společnost DISK Multimedia, která se zaměřuje na vše, co se týká zvuku, existuje v Boskovicích už více než dvacet pět let. Za tu dobu realizovala nejen v regionu, ale i po celé republice řadu prestižních zakázek. „Jednou z oblastí v našem portfoliu jsou i školy. Mateřské, základní, střední, vysoké i základní umělecké. Zvukové i obrazové záležitosti řešíme v učebnách, aulách, ale i tělocvičnách,“ říká Jiří Sedláček ze společnosti DISK.

Co se týká mateřských škol, nejvíce tam DISK dodává snadno přenosné reproboxy s bezdrátovými mikrofony, malé ozvučovací sety, ale také elektrická piana a další nástroje. „Zkrátka vše, co školka potřebuje k svojí činnosti, na malou besídku a jiné kulturní vystoupení tak, aby si to dokázala obsloužit sama paní učitelka,“ vysvětluje.

Akustický panel Novatop, SŠ ČichnovaZdroj: DISK Multimedia, s.r.o.

Už sofistikovanější bývají dodávky zařízení do základních, středních, jazykových nebo základních uměleckých škol. „Mimo výše uvedeného ozvučení zde můžeme instalovat i dotykové multifunkční panely, projektory, motorová plátna nebo specializovaná žákovská pracoviště pro práci s hudbou – DAW (nahrávací) programy, midi klaviatury, zvukové karty, USB mikrofony. Hlavně v jazykovkách a ZUŠkách řešíme i kvalitnější zvuk, protože detailní poslech je zde velmi důležitý,“ připomněl Jiří Sedláček.

Základní umělecké školy už vyžadují propracovanější a složitější ozvučovací systémy pro vnitřní i venkovní použití. Výkonnější reproduktory, digitální mixpulty, sborové i nástrojové mikrofony, ale také studiové monitory nebo profesionální hudební nástroje, které splňují i náročné požadavky pro výuku a časté koncertování.

Aktuální téma začíná být ve školách i akustika. Nejen v koncertních sálech, ale i učebnách, a je to velmi dobře!

„Co se týká našeho regionu, instalovali jsme například nahrávací sety mixpultů s mikrofony a menším ozvučením ve velké části učeben v Soukromé základní umělecké škole v Blansku, zde jsme také realizovali základní akustickou úpravu učebny hudební nauky, včetně instalace projektoru a ozvučení. Velké akustické úpravy proběhly v ZUŠ Pozořice-Sivice, kde bylo nutné maximálně odhlučnit učebnu bicích nástrojů od ostatních tříd. Započali jsme docela rozsáhlé akustické úpravy tříd ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Dále jsme instalovali jevištní osvětlení a pódiovou techniku v Základní umělecké škole v nedaleké Moravské Třebové, ale dá se říct, že realizace provádíme po celé České republice. A není to u nás jen o realizacích, ale při tom všem i školíme zaměstnance ve školách, aby si se základní obsluhou dokázali poradit sami. Šetříme jim tak čas i peníze,“ doplnil Jiří Sedláček – vedoucí instalací DISKu.

PAVEL ŠMERDA

Zdroj: DISK Multimedia, s.r.o.