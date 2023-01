Víme, že nadbytek cukru nikomu neprospívá. Také víme, že lidé chtějí mít možnost výběru.

Foto: společnost Coca-Cola

Naším dlouhodobým posláním je Osvěžovat svět a přinášet změnu – Refresh the World and Make a Difference. Náš úspěch, jakožto předního výrobce nápojů, tak závisí především na pochopení toho, co lidé chtějí.

O co naši zákazníci usilují dnes, je jasné. Přejí si nápoje s nižším obsahem cukru a lepšími výživovými hodnotami. Zároveň však všichni chceme, aby nám nápoje chutnaly.

Je všeobecně známo, že nadbytek cukru lidem neprospívá. To je hlavní důvod, proč jako Coca-Cola v Evropě plně podporujeme vizi EU o rozšíření nabídky zdravějších možností výživy. Vedle toho sami v rámci evropských zemí aktivně přijímáme smysluplná opatření založená na dosavadních zkušenostech, jež se osvědčily v praxi, a to včetně změn složení a kontroly velikosti porcí výrobků. *

Plně stojíme za doporučeními předních odborníků na lidské zdraví, podle kterých by lidé měli získávat z cukru nanejvýš 10 % jejich celkového denního kalorického příjmu.

Méně cukru, více možností

V rámci Evropy nadále upřednostňujeme snižování obsahu cukru v našich nápojích a investujeme do inovace sladidel. Díky tomu pomáháme zákazníkům snížit příjem cukru, a přitom si užívat skvělou chuť našich nápojů.

Snižujeme obsah cukru v našich recepturách, zavádíme nové nápoje s nízkým obsahem cukru nebo bez cukru a nabízíme i malá balení pro kontrolu velikosti porcí. K výběru nápojů s nízkým obsahem cukru či zcela bez cukru se snažíme naše zákazníky motivovat také prostřednictvím naší marketingové komunikace.

V současné době tvoří 42 %** celkového objemu naší nabídky v Evropě nízkokalorické nebo nekalorické nápoje. Naším cílem je do roku 2025 dosáhnout 50% podílu. I v České republice neustále obohacujeme nabídku nízkokalorických a nekalorických nápojů, jako jsou například vody Natura, Kinley Tonic Zero či ledové čaje FuzeTea bez cukru. Více na: Výživa a zdraví (coca-cola.cz)

*Agentura McKinsey Global Institute (MGI) vydala v roce 2014 zprávu nazvanou „Překonávání obezity: Vstupní ekonomická analýza“, která mapuje řešení, jež má lidská společnost k dispozici, aby změnila své kolektivní chování a snížila obezitu. MGI vyhodnotila potenciální dopad a nákladovou efektivitu 74 možných zásahů a potvrdila, že dvěma nejúčinnějšími nástroji jsou kontrola porcí a změna složení.

**Založeno na globálních údajích o prodeji za fiskální rok 2021. Nezahrnuje Multon, Global Ventures. Společně s našimi kolegy z UNESDA Soft Drinks Europe jsme dosáhli celkového snížení průměrného přidaného cukru od roku 2000 o 28,6 %.

