Spořit můžete bez jakýchkoli poplatků a s úrokem 6,15 % p.a. Navíc se vám úroky připisují každý den.

Vybrat či vložit vaše peníze můžete kdykoli. To je spoření bez limitů od VÚB. Slovenská banka boduje na českém trhu v konkurenčním prostředí domácích spořicích produktů zejména flexibilitou a jednoduchým online přístupem.

„Dlouhodobě působím na obou trzích a můžu konstatovat, že konkurenční prostředí je velmi relativní pojem. Obecně platí, že obě země jsou velmi rozvinuté z pohledu běžných bankovních služeb, a to především co se týče digitalizace. Na druhou stranu je slovenský trh výrazně ovlivněn jeho velikostí při srovnatelném množství bank a zároveň členstvím v eurozóně. Musí být tedy schopen pracovat s výrazně nižší marží. Donedávna například platilo, že průměrná sazba hypotéky na Slovensku byla druhá nejnižší v rámci EU,“ říká Martin Techman, člen představenstva a ředitel retailového bankovnictví ve VÚB.

Online, jednoduše a bez papírovaní

Spoření bez limitů od VÚB si zakládáte online. Je to jedna z největších výhod tohoto produktu. Oblíbenost a rozšíření online služeb neustále roste prakticky mezi všemi věkovými kategoriemi. Množství transakcí, které klienti bank vykonávají online nezadržitelně stoupá.

„Většina procesů je dokonce tak jednoduchá, že už by je klienti ani jinak než online realizovat nechtěli. To na druhou stranu neznamená, že nevyžadují jednoduché a bezpečné prostředí. Vzhledem k obrovskému nárůstu pokusů o zneužití je to pro nás všechny samozřejmě jedno z klíčových témat. Průběžně pracujeme na tom, abychom naše online služby co nejvíce zjednodušili, udrželi maximální technickou úroveň zabezpečení a v neposlední řadě naučili naše klienty, jak je bezpečně využívat, respektive čeho se v online prostoru vyvarovat,“ dodává Martin Techman.

Vaše spoření si můžete zřídit úplně snadno a nepotrvá to více než 10 minut.

Spoření si zřídíte bezplatně online s vaším mobilem, tabletem či počítačem, občanským průkazem, druhým osobním dokladem a číslem stávajícího účtu, který je veden na vaše jméno a příjmení v bance nebo v pobočce zahraniční banky se sídlem na území České republiky. Žádné papíry, žádná návštěva pobočky.

Peníze máte neustále k dispozici, protože jakoukoli část naspořené částky lze kdykoli poslat na libovolný IBAN účet bez jakýchkoliv sankcí a poplatků.

VÚB je druhá největší banka na Slovensku s řadou mezinárodních ocenění a je součástí jedné z největších evropských finančních skupin Intesa Sanpaolo. VÚB banka je známá i v Česku, a to zejména v podnikatelském prostředí.