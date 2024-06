Rezidence Slánský Mlýn, která již třetím rokem vyrůstá 15 minut chůze od centra města Slaného a přivítala první obyvatele již loni, odkrývá svou historii v někdejší středověké osadě Ovčáry, kde archeologové objevili při průzkumech pozůstatky minulosti.

Koncept rezidenčního komplexu Slánský Mlýn | Foto: EUFI Holding a.s.

Autoři Slánského Mlýna představují tento projekt na svých stránkách takto:

„Zatímco futuristé lidstvu často prorokovali bezútěšný obrázek měst budoucnosti, my jsme přesvědčeni, že města budoucnosti se musí stát územím harmonického splynutí architektury a přírody, které lidem umožní žít šťastný a zdravý život. V těchto městech musí být všechna vozidla přemístěna do podzemí a místo nich musí být prostor vyplněn parky se zónami pro odpočinek, relaxaci i aktivní zábavu.“

Zdroj: Youtube

Z toho důvodu byl pro jejich developerský záměr důležitý i výběr místa.

Jedním z hlavních motivů pro výběr lokality byla krása údolí s Červeným potokem, vinicemi, ovocnými sady a s historickým klášterem na kopci evokující italské Toskánsko. Tato inspirace vedla k myšlence propojení českých a italských malebných krajin a z toho vznikl název České Toskánsko.

Údolí, ve kterém je projekt Slánský Mlýn umístěnZdroj: EUFI Holding a.s. Vinice obklopující rezidenční komplexZdroj: EUFI Holding a.s. České ToskánskoZdroj: EUFI Holding a.s.

Celý komplex se nachází v neustále rozvíjejícím se parku o rozloze 10 000 m2, ve kterém jsou již nyní vybudovány dva rybníky.

V současnosti se v rámci projektu pracuje na vybudování cestiček, chodníků, cyklostezek, workoutového hřiště, pétanque a šachového hřiště a speciální zóny pro nadšence jógy. Zároveň se pracuje na úpravách břehu Červeného potoka, umístění laviček pro odpočinek, nočním osvětlení v části parku přiléhajícího k budovám A a B, výsadby různorodých keřů a stromů a vybudování travnatých ploch.

Lávka mezi rybníky v parkuZdroj: EUFI Holding a.s. Malebné pohledy na rybníky v areáluZdroj: EUFI Holding a.s.

Tento rok se počítá s kolaudací další budovy C a zároveň s ní vybudování zastávky autobusu, která bude spojovat Slánský Mlýn se stanicí metra Veleslavín v Praze. V dalším roce je v plánu kolaudace domu D a výstavba restaurace Slánský Mlýn, která se stane perličkou tohoto projektu.

V roce 2026 se při budování další etapy domů E-F plánuje vybudování školky na náklady developera pro 50-75 dětí a velkého sportovního areálu zahrnujícího hřiště na fotbal, basketbal, volejbal, tenis, squash a bazén o celkové délce 15 metrů.

Mateřská školka v areáluZdroj: EUFI Holding a.s. Sportovní areál pro aktivní odpočinekZdroj: EUFI Holding a.s. Dětské hřiště se spoustou zábavných atrakcíZdroj: EUFI Holding a.s. Bazén pro relaxaciZdroj: EUFI Holding a.s.

Samotný areál počítá s celkovým počtem zhruba 500 bytů.

Všechny byty jsou výjimečné neobvyklými, nadstandardně velkými terasami v luxusním dřevěném provedení s bronzovými skly. Terasy jsou osazeny zelení, orientují se na jih a poskytují nádherné výhledy na přírodu, krajinu a dominantu města Slaného – Slánskou horu.

Úchvatný pohled na atypické zahrádky bytůZdroj: EUFI Holding a.s. Neuvěřitelné výhledy na přírodu a Slánskou Horu z teras domuZdroj: EUFI Holding a.s.

Ve standardním vybavení stále pokračující výstavby můžete dnes najít například podlahové topení a chlazení nebo elektricky ovladatelné hliníkové žaluzie zabudované pod fasádou, které poskytují veliký komfort pro bydlení. Jak říká manager společnosti EUFI David Přibyl ve videoprezentaci: „To, co je obvykle nadstandardem, u nás je standardem.“

A dále uvádí, že projekt se stává tak unikátním, že nikde jinde nic takového není k vidění, jak ve smyslu provedení samotných bytů, tak i v myšlence celého projektu, a proto se rozhodl sám byt v tomto projektu zakoupit.

Jedinečnost tohoto projektu ocenila i jedna z předních českých bank, která nabízí zájemcům o bydlení ve Slánském Mlýně exkluzivní hypotéku s úrokovou sazbou 3,99% s tříletou fixací, což je na hypotečním trhu ojedinělá nabídka, kterou budoucí zájemci hojně využívají.

Zdroj: Youtube

Developer klade důraz na energeticky soběstačná řešení v rámci celého projektu. Kupříkladu rybníky se samovolně doplňují dešťovou vodou a slouží zároveň pro zavlažování všech teras, které jsou osazené rostlinami, a dále pro zavlažování zeleně v celém areálu. Šetří se tak spotřeba kohoutkové vody a uceluje se koloběh vody uvnitř areálu s vytvářením venkovního mikroklima.

Topení a chlazení v bytech je zajištěno tepelnými čerpadly, která tvoří soběstačné řešení a zároveň jsou šetrná ke zdrojům energie. Proto jsou na střechách jednotlivých domů umístěné fotovoltaické panely, které umožnují využívat tepelná čerpadla jak v zimě na topení, tak i v létě na dochlazování.

Mimo jiné se společnost EUFI finančně podílí na zkapacitnění čistírny odpadních vod města, rozvoji školství a zdravotnictví, vybudování pěších cest a další potřebné infrastruktury.

Večerní atmosféra připomínající pobyt ve SPA hoteluZdroj: EUFI Holding a.s.

Krásné večerní nasvícení teras domuZdroj: EUFI Holding a.s. Zahrádka vyzývající k odpočinku a relaxaciZdroj: EUFI Holding a.s.

Jak vypráví manager společnosti EUFI David Přibyl, cílem tohoto projektu je skutečně vybudování města budoucnosti a vztahů mezi lidmi: „V moderní době, kdy běžně dochází k ochlazení mezilidských vztahů, se snažíme vybudovat prostředí, ve kterém budou lidé mezi sebou více komunikovat, navazovat přátelské vztahy, splývat s přírodou a využívat krásného parku ke své relaxaci a odpočinku. Proto je zde vytvořeno mnoho sportovních aktivit s možností trávení aktivního času venku. Ve školce v teritorii areálu se vytvoří komunita dětí a rodičů, kteří budou moci společně trávit svůj volný čas.“

Záměrem projektu je vytvořit společenství, ve kterém panuje přátelská atmosféra a pohodlí. Z toho důvodu se klade velký důraz i na restauraci Slánský Mlýn jako na místo, kde se lidé budou scházet, odpočívat a bavit se.

Restaurace pokračuje ve stejné myšlence Českého Toskánska, které je známé především svou přátelskou atmosférou a unikátní kuchyní.

Z této myšlenky vznikl společný projekt developera s majitelem a vyhlášeným kuchařem vlastnícím několik restaurací v Praze, z nichž jsou dvě zaměřené na italskou kuchyni, s názvem La Casa Trattoria. Majitel v Itálii získal potřebné vzdělání a nabral skvělé zkušenosti, které promítá do svých restaurací. Záměrem restaurace Slánský Mlýn je spojit to nejlepší ze středomořské kuchyně s tradicí českého vinařství. V současnosti se tvoří celá kolekce vín pod vlastní značkou Slánský Mlýn od nejlepších českých vinařů.

Restaurace Slánský Mlýn na břehu rybníkaZdroj: EUFI Holding a.s. Krásné venkovní posezení v restauraciZdroj: EUFI Holding a.s. Designově propracovaný interiér restauraceZdroj: EUFI Holding a.s.

Pohled na vodní kolo restaurace Slánský MlýnZdroj: EUFI Holding a.s.

Původní budovu mlýna považujeme za historickou památku, a proto jsme se ji snažili zachránit, ale bohužel kvůli špatnému statickému stavu budovy jsme byli nuceni původní mlýn zdemolovat. Plánujeme vytvořit repliku staré budovy obohacenou o moderní prvky tak, aby se zapojily do celého komplexu Slánského Mlýna. Interiér restaurace byl vytvořen ve spolupráci s italským designérem Marcem Annonim tak, aby vtáhl hosty do tohoto prostředí.

Rybník u restaurace lemuje celou venkovní terasu a vytváří tak úžasný pocit propojení přírody při její návštěvě.

Společným cílem EUFI a La Casa Trattoria je dostat Slánský Mlýn do TOP restaurací Česka, a proto majitel a především kuchař v jedné osobě zakoupil byt v našem areálu, aby sám mohl celou restauraci rozvíjet, vařit v ní a starat se o její provoz. Speciality kuchyně si budou moci obyvatelé komplexu vychutnat jak v unikátní atmosféře restaurace, tak i z pohodlí svého domova na terase při krásných výhledech na krajinu a přírodu. Samozřejmostí bude i rychlý rozvoz po areálu prostřednictvím online objednávky.



Šéfkuchař restaurace Slánský MlýnZdroj: EUFI Holding a.s.

Speciality kuchyněZdroj: EUFI Holding a.s.

Víno z kolekce vín Slánský MlýnZdroj: EUFI Holding a.s.

Více informací o tomto projektu najdete na webových stránkách developera https://eufi.cz