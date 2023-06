A oslavu jsme si náležitě užili! Celou akci moderoval jedinečný Martin Straka, hrálo Acustrio a Osamělé palačinky, farářem panem Janem Vechetou jsme nechali posvětit pivovar, Martin Jarošek nám povykládal o pivu napříč světem a Výroční speciál IPA Runway 14º nemohl chybět!

Foto: Jaroslav Kubík

Je to již 5 let kdy mezi pivovary v našem regionu vletěl Pivovar Aero v ostravské Jubilejní kolonii. Nového ducha tehdy chtěl vnést do památkově chráněné lokality Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce Miloslav Kašík, majitel zdejšího komplexu. Hotel Elmontex byl spíše ubytovnou a byl stejně jako hotelová restaurace otevřen v roce 1994, jeho interiér i zařízení byly poplatné době vzniku a Miloslav Kašík se proto rozhodl uskutečnit svůj sen.

Zdroj: Agentura Koreka

Před 5 lety byly započaty první kroky k výstavbě ostravského pivovaru a rekonstrukce hotelové restaurace. „Chtěli jsme, aby se ve zdejším prostředí pivo čepovalo a konzumovalo kulturně, navíc pivo bez pasterizace a filtrace,“ říká Miloslav Kašík, který se při výběru technologie s mistry sládky rozhodl pro ryze českou technologii značky Czech Brewmaster. Pivovar má celkovou rozlohu 250 m², nachází se v původních sklepních prostorech a jednoznačně se řadí mezi největší pivovary v regionu. Název Aero byl vybrán proto, že divize firmy Elmontex, a.s. – Elmontex Air rovněž patří mezi největší pilotní školy na Moravě. Propojit letectví do interiéru restaurace i do názvosloví našich domácích piv se proto nabízelo samo.

Zdroj: Zadavatel

Tehdy jsme určili jako dvě stálice na výčepu dva druhy spodně kvašených ležáků, které nesmí chybět v žádném pivovaru. První letecké eso s názvem Pilot 11º se prohnalo průtokoměrem 2. května. Tento tradiční český spodně kvašený ležák vařený na dva rmuty je ze dvou druhů moravského ječného sladu. Pivo je třikrát chmelené a svou příjemnou hořkost získává díky českým odrůdám chmelů Sládek a Žatecký poloraný červeňák. Posléze následovala polotmavá 12º Kapitán. „A protože se nacházíme v blízkosti Bělského lesa, kde je možnost sportovat, zahrát si minigolf či jezdit na kole po vyznačených cyklostezkách, navařil jsme i letní ležák Letušku 9º, který se vyznačuje lehkostí a skvělou pitelností doplňující energii po každé letní aktivitě“ popisuje své mistrovské umění sládek Petr Vavroš.

Zdroj: Jaroslav Kubík

„V neposlední řadě nechybí ani speciály z řady svrchně kvašených piv. Ke dnešnímu dni se našimi průtokoměry protočilo již neuvěřitelných 34 druhů! „Mezi oblíbené zajisté patří medové pivo Čmelák 11º, IPA Navigátor 14º, Bock Vrtulník 17º, Examinátor 13º, Aero 12º, Mechanik 13º, Bombardér 17º , ALE Akrobat 11º a mnoho dalších. Výčep jsme rozšířili na sedm kohoutů. Pro konzumenty piva na svých zahradách nabízíme možnost jeho zakoupení v sudech v objemech 15 l, 30 l či 50 l s možností zapůjčení výčepního zařízení anebo formou nákupu v PET láhvích,“ popisuje sortiment pivovaru vedoucí celého komplexu Jana Tomanová.

Zdroj: Jaroslav Kubík

„Nabídku jsme obohatili i o 5 l párty soudky vhodné pro každou akci. Před 2 lety jsem otevřela naše privátní Wellness Aero, kde si chvíle klidu a odpočinku dopřejete v ozdravné pivní lázni.“

Zdroj: Jaroslav Kubík

Pro uzavřenou společnost jsou k dispozici tři plně klimatizované salónky vhodné pro konání společenských akcí, jako jsou svatby, promoce, rodinné oslavy, firemní večírky apod. Nechybí možnost celoročního ubytování, prozatím s celkovou kapacitou 95 osob pro firemní klientelu i jednotlivce. Hotel prochází taktéž řadou změn a v současné chvíli jsme se pustili do rekonstrukce nejvyšší části budovy, kde vzniknou nádherné mezonetové byty určené k soukromému residenčnímu bydlení. Ve stálé nabídce restaurace lze najít zejména pokrmy, které jsou dlouhodobě k pivu nejžádanější, od grilovaných vepřových kolen až po žebra. V létě připravujeme venkovní grilování na letní terase. K většímu komfortu celého areálu, jehož hosté mají parkování zdarma, přispělo vybudování dětského hřiště či zvětšení kapacity terasy.

Zdroj: Zadavatel

Aero – Restaurace s místním pivovarem

Edisonova 795/88

700 30 Ostrava–Hrabůvka

tel.: 607 960 768



www.aerorestaurace.cz



FB: RestauraceAero

