Snoeks Automotive je leaderem trhu v oblasti přestaveb lehkých užitkových vozidel a předním partnerem všech světových výrobců automobilů. Mezi naše nejvýznamnější obchodní partnery patří automobilky Stellantis, Renault, Volkswagen nebo Mercedes, pro které vyvíjíme a vyrábíme interiérové přestavby. Po celém světě zaměstnáváme přes 500 zaměstnanců, jsme aktivní ve více než 30 zemích a v pobočce v Krupce momentálně pracuje 200 zaměstnanců.

Foto: Snoeks Automotive CZ s.r.o.

V Čechách působíme od roku 2002 a letos je to již 10 let, co jsme zahájili provoz v prostorách haly K4 v průmyslové zóně III v Krupce. Hlavním důvodem tehdejšího stěhování bylo zahájení dodávek našich výrobků přímo do automobilek a s tím spojené zvýšené nároky na kvalitu výroby a skladování. Protože prostory na Kamenném Pahorku nebylo možné vhodně uzpůsobit, stěhování bylo nevyhnutelné. Díky přesunu jsme získali dostatek prostoru pro umístění výrobních linek, velkorysé skladovací prostory a moderní zázemí pro všechny naše zaměstnance. Když se ohlédneme zpět, byl to krok správným směrem a my se tak mohli úspěšně přeorientovat na nové výzvy a cíle.

Během uplynulých 10 let jsme společně ušli značný kus cesty. Mimo rozšíření o další budovu K5 v rámci stejného areálu za sebou máme i úspěšnou certifikaci IATF 16949 a Tisax. Množství zaměstnanců vzrostlo na více než dvojnásobek a jsme obzvláště rádi, že více než 20 z nich zůstává Snoeksu věrných a stále zde pracují. Když k tomu všemu přidáme ještě rozšíření skupiny Snoeks o další sesterské firmy – ta nejbližší je v Litvínově – tak za sebou máme událostmi nabitou dekádu.

Firemní oslava významného výročí proběhla již v září, abychom využili hezkého počasí a rádi bychom touto cestou poděkovali ještě jednou všem našim zaměstnancům, kteří nám stojí po boku.

Děkujeme, že jste s námi!

Vedení společnosti Snoeks Automotive CZ s.r.o.