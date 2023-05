Již tento víkend, konkrétně už od pátku do neděle, se v Mikulově uskuteční další z větších kulturních událostí regionu.

Slavnosti města | Foto: Město Mikulov/archiv

Již tradiční oslavy města Mikulov přivítají řadu hudebních uskupení, které se představí jak místním občanům, tak přijíždějícím turistům. Hlavní gró programu se jako vždy přesune na Náměstí, během celého víkendu probíhá také jarmark s 25 stánkovými prodejci. V zámecké zahradě se v sobotu návštěvníci mohou těšit na tzv. „Den v růžovém“ neboli degustaci růžových a perlivých vín českých a moravských vinařů. K poslechu jim navíc zahraje i cimbálová muzika Slovácko.

Program se přesune také do méně navštěvovaných lokalit, na Lormově náměstí se plánuje koncert kapely The Brownies a dětské divadelní představení v Galerii Závodný. Pro děti je však připravena i soutěž o vstupenky do Aqualandu Moravia nebo výtvarný workshop v Galerii Efram. V další lokalitě, na sídlišti, je připraveno pro místní občany posezení s občerstvením, sportovní aktivity pro děti a večerní promítání filmu na zeď panelového domu.

Zdroj: Město Mikulov/archiv

Slavnosti města Mikulov se s návštěvníky rozloučí v neděli podvečer, a to koncertem v Dietrichsteinské hrobce. Anna Paulová zde vystoupí na klarinet mj. v rámci Klášterních hudebních slavností 2023, vstupenky mohou zájemci zakoupit na místě, v síti GoOut nebo v TIC Mikulov.

Pokud stále váháte, kam vyrazíte na víkend, tak si poznačte 12. až 14. května – Slavnosti města Mikulov.