Mezinárodní hudební festival Silberbauerovo hudební Podyjí připravil společně s vedením města Jevišovice pro své návštěvníky mimořádný koncert, a to k příležitosti letošního 130. výročí od počátku výstavby jevišovické přehrady. Na příznivce klasické hudby tak v sobotu 21. září 2024 od 16 hodin čeká doslova nevšední zážitek v podobě koncertu pod širým nebem přímo u nejstarší umělé vodní plochy na Moravě.

Na koncertě vystoupí renomovaná sopranistka Ivana Pavlů, pod taktovkou švýcarského dirigenta Sébastiena Thomase Bagnouda ji doprovodí festivalový Komorní orchestr Thayatal. První část koncertu bude patřit zejména operním áriím našich nejvýznamnějších skladatelů, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Ve druhé půli se diváci mohou těšit na 9. symfonii A. Dvořáka, tzv. "Novosvětskou". Koncert tak svou dramaturgií odkazuje na právě probíhající oslavy Roku české hudby.

Ivana PavlůZdroj: Opus Organum z.s.„Jevišovická přehrada slaví již 130 let od své výstavby. Jedná se o jedinečnou stavbu, která nám již desítky let připomíná um našich předků. Tato stavba čelí po desítky let přírodním živlům, byla zdrojem pitné vody, místem rekreace a volnočasových aktivit. Je to místo, které nám zanechali naši předci s odkazem, abychom se o něj pečlivě starali a i my ho mohli předat našim nástupcům,“ říká Mgr. Pavel Málek, starosta města Jevišovice.



Vstupné koncertu je dobrovolné, své prostory pro pořádání koncertu propůjčil jevišovický Kemp Veselka. Pořadatelé akce nicméně počítají i s tzv. "mokrou variantou". V případně nepříznivého počasí by se koncert přesunul do jevišovického kostela sv. Josefa. Návštěvníci se mohou těšit i na občerstvení.



Pro posluchače, kteří mají blíže k rakouské straně Národního parku Podyjí, pak festival připravil malé překvapení v podobě pomyslného opakování open air koncertu. O den později, 22. září, zazní stejný koncertní program kousek za státními hranicemi, a to poblíž města Hardegg při Domě Národního parku Thayatal.

Veškeré důležité informace o těchto i nadcházejících akcích festivalu se návštěvníci mohou dozvědět na webové stránce www.hudebnipodyji.eu nebo na Facebookové stránce Silberbauerovo hudební Podyjí.

