Město Brno nabízí svým obyvatelům možnost navrhnout projekty na zlepšení jejich okolí.

Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni | Foto: Statutární město Brno/archiv

Už sedmý rok mohou obyvatelé Brna do 15. května říci městu, prostřednictvím přihlášení nápadu do participativního rozpočtu Dáme na vás, o jaká vylepšení Brna stojí oni sami. Jde to snadno a rychle pomocí jednoduchého formuláře na webových stránkách paro.damenavas.cz.

V průběhu dubna se mohou Brňané těšit hned na několik akcí k projektům realizovaným z participativního rozpočtu.

V úterý 18. dubna bude slavnostně otevřen projekt ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště, kde je ve spolupráci se skauty připraven zábavný program pro děti. Smyslem tohoto projektu bylo nabídnout rodinám s dětmi i aktivním sportovcům přírodní hřiště a workoutové prvky, a to v místech, která jsou častým cílem procházek Brňanů. Vhodné místo pro realizaci bylo vybíráno velmi pečlivě, protože velká část Zamilovaného hájku je retenční nádrží a více informací nejen o nádrži, ale i o historii místa se můžete dočíst na nově vzniklé naučné tabuli.

ZAMILEC – dětské hřiště a sportovištěZdroj: Statutární město Brno/archiv

Letošní pálení čarodějnic v Líšni bude mít slavnostnější podobu díky dalšímu dokončenému projektu Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni. V neděli 30. dubna zde v rámci slavnostního otevření kavárny připravil Odbor participace Magistrátu města Brna ve spolupráci s městskou částí Líšeň bohatý doprovodný program. Děti jistě potěší, kromě jiných lákadel, i možnost zaskákat si na nafukovacím brněnském krokodýlovi nebo se s ním vyfotit. Provoz kavárny umístěné v Rokli umožní příjemnější pobyt a vytvoří tolik potřebné zázemí pro komunitní a společenské akce, které v místě pravidelně probíhají. Kavárna v tomto krásném městském parku je skvělým místem, kde si budou moci odpočinout všechny generace návštěvníků.

Kavárna v Centrálním parku Rokle v LíšniZdroj: Statutární město Brno/archiv

Také v městské části Tuřany je realizován vítězný projekt z participativního rozpočtu Klubovny pro děti v Tuřanech. Ten bude zahájen začátkem května slavnostním poklepáním základního kamene. V blízkosti Hanácké ulice zde na pozemku města vznikne stavba kontejnerového typu s několika klubovnami, které budou moci tuřanské spolky a organizace nabízející volnočasové aktivity sdílet. Výhodou je i blízkost hřiště u protější sokolovny. Vznikne tím pro děti hezké místo k trávení volného času a celkově klubovna zlepší občanskou vybavenost městské části. Tuřanští se již těší i na společná setkávání u přednášek či promítání.

A samozřejmě i letos lze až do 31. května podpořit nápady ostatních. Město poté vyhodnotí jejich proveditelnost a projekty splňující podmínky postoupí do listopadového finále. Nápady s nejvíce kladnými hlasy budou zrealizovány do celkové částky 35 milionů korun. Tuto vyhrazenou část rozpočtu tak rozdělí sami občané Brna.

Minulé ročníky participativního rozpočtu Dáme na vás přinesly zajímavé projekty, které jistě mohou být inspirací i pro letošní nápady.

Chyťte se příležitosti a změňte Brno!