V sobotu 27. května vstoupí první radonové lázně na světě do své již 117. sezóny.

Foto: Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Přijeďte se také podívat na místo, které navštívil československý prezident, první nositelka Nobelovy ceny i egyptský král.

V lázeňském parku zní hudba, kvetou rododendrony a všude vládne příjemná atmosféra. Tak by se dalo popsat zahájení lázeňské sezóny v Jáchymově, které se koná každoročně na konci května. Letos se však návštěvníci mohou těšit na mnohem velkolepější program. „Obliba lázní a okolních Krušných hor roste, a tak jsme se rozhodli uspořádat slavnostní den pro co největší počet návštěvníků“, sdělila obchodní a marketingová ředitelka Kateřina Drymlová.

Zdroj: Youtube

Na hlavní scéně, vedle oblíbeného Aquacentra Agricola, vystoupí mimo jiné kapela Ready Kirken a houslový virtuos Marco Čaňo. Samozřejmostí budou stánky, občerstvení a zábavný program pro děti. Prostory Radium Palace ovládne svým sametovým hlasem známá šansoniérka Chantal Poullain.

Za pozornost bude jistě stát i slavnostní otevření nové expozice Prohlídkové štoly Astoria, která vám přiblíží místní hornické prostředí, aniž byste museli fárat 500 metrů pod zem.

A čím že jsou jáchymovské lázně tak unikátní?

Tisíce hostů ročně navštěvují Jáchymov kvůli teplým koupelím s radonovou vodou. Jinde na světě takovou vodu totiž nenajdete. Působí protizánětlivě a výrazně snižuje bolesti pohybového aparátu. „Ve spojení s odborníky na fyzioterapii pak dokážeme pacienty zbavit jejich bolestí“, dodává ředitelka Drymlová.

Kdo by chtěl vyzkoušet léčivé účinky zdejší vody, může přijet třeba do hotelu Radium Palace na týdenní pobyt Kúra na zkoušku. Jáchymov je ale stále oblíbenější i jako místo pro dovolenou či wellness víkend. Pokud hledáte místo, kde se do sebe znovu zamilujete, doporučujeme víkendovou Májovou romantiku a pro wellness pobyt je ideální hotel Astoria v centru lázní. Od tří nocí zde získáte zdarma vstup do protějšího Aquacentra Agricola, kde najdete unikátní saunový svět vybudovaný, jak jinak než v hornickém stylu.

Už víte, kam se vydáte? Jáchymovské lázně jsou místem pro Vaše nezapomenutelné zážitky.

Zdroj: Léčebné lázně Jáchymov a.s.