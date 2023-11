SFC Opava v rámci spolupráce se společenským a obchodním centrem Breda & Weinstein otevřel, v pondělí 13. listopadu, pro své fanoušky nový klubový fanshop v prostorách nákupního centra.

Foto: Tomáš Závěšický

Slavnostního otevření, kterému předcházela autogramiáda hráčů, se kromě fanoušků a partnerů klubu zúčastnili také zástupci Statutárního města Opava. K symbolickému přestřižení pásky tak došlo za účasti primátora Statutárního města Opava Tomáše Navrátila, náměstka primátora Vladimíra Schreiera, manažera obchodního centra Jaroslava Václavíka a předsedy představenstva Slezského fotbalového clubu Opava a. s. Lukáše Petříka.

„Jsem moc rád, že se nám v rámci nově vzniklé spolupráce s OC Breda & Weinstein podařilo dotáhnout něco, o co jsme dlouhodobě usilovali a co jsme již dopředu avizovali. Věřím, že tento krok pomůže k tomu, aby byl klub pro fanoušky znovu o něco atraktivnější a zároveň se díky této nové prodejně v centru města staneme pro mnohé daleko více dostupnější a zajímavější,“ uvedl předseda představenstva Lukáš Petřík.

„Chtěl bych také poděkovat fanouškům, partnerům, zástupcům města a všem lidem, kteří se slavnostního otevření zúčastnili. Věřím, že si společně s námi celý večer užili,“ dodal Lukáš Petřík.

Fanshop se nachází na prvním podlaží vedle prodejny EXIM TOURS. Kromě klubových suvenýrů si v něm pak fanoušci budou moci zakoupit také vstupenky či permanentky na utkání.

Otevírací doba fanshopu pak bude následující. Otevřeno bude vždy od úterý do pátku od 12:00 do 19:00 a poté také v neděli a to od 11:00 do 18:00.