V rámci projektu „Slezský do škol“ budou hráči a členové realizačního týmu pravidelně vyjíždět do škol na Opavsku, kde se budou účastnit besed s žáky tamních základních škol.

Foto: Slezský fotbalový club Opava a.s.

První takovéto besedy se hráči a členové realizačního týmu zúčastnili v úterý 12. září, kdy je čekala beseda s žáky 9. ročníku partnerské školy ZŠ Kylešovice. Při otevřené debatě hráči odpovídali na nejrůznější dotazy studentů. Součástí byla také autogramiáda se závěrečným focením.

Besedy se zúčastnila hned čtveřice hráčů. Řady bývalých studentů této základní školy, kterými byli Florián Višňa a Matěj Helebrand doplnili také Adam Rychlý a Mohammed Marzuq Yahaya. Nechyběl ani hlavní trenér Miloslav Brožek, který dorazil společně se svým asistentem Davidem Baierem. Na pestré dotazy z řad studentů odpovídali téměř hodinu. Probíraly se témata od života profesionálního fotbalisty, přes fanoušky a rozdílné vnímání atmosféry derby fanoušků a hráčů, až po netradiční dotazy, jako například zda-li se s hráči lidé fotí na veřejnosti. Na závěr celé besedy proběhla autogramiáda s hráči a společné focení všech aktérů.

Komentář ředitelky ZŠ Kylešovice paní Mgr. Jany Marečkové

„Jsme moc rádi, že jsme mohli u nás ve škole přivítat návštěvu z A-týmu SFC Opava a ještě víc, že mezi hráči byli i absolventi naší školy. Je to taková pěkná shoda okolností, ale Matěj i Florián byli oba ve třídách, kde jako třídní působil pan učitel Jan Doseděl. Musím také ocenit, že část besedy byla vedena i v anglickém jazyce, což mělo velký přínos pro všechny přítomné žáky. Přeji SFC Opava, aby byl úspěšný nejen na poli sportovním, ale třeba také v rámci šíření osvěty mezi mladou generací, protože sport a pohyb je jedním ze základních pilířů při vývoji zdravé osobnosti člověka," uvedla k besedě paní ředitelka Mgr. Jana Marečková.

Komentář vedoucího trenéra Sportovního střediska mládeže SFC Opava a učitele ZŠ Kylešovice pana Mgr. Jana Hrušky

„Akce podobného typu probíhají u nás ve škole pravidelně a jsme za ně moc rádi. Dnes se besedy zúčastnili všichni žáci devátého ročníku, včetně dívek. Je zajímavé sledovat, jak při diskuzi reagují, a co vše je zajímá. Věřím, že tyto akce jsou pro všechny velkým přínosem. Pro děti je fotbal velké téma a klub tak oslovuje a přibližuje se svým stávajícím i budoucím fanouškům," uvedl k besedě také vedoucí trenér Sportovního střediska mládeže Opava a učitele ZŠ Kylešovice, pan Mgr. Jan Hruška.

Komentář koordinátora projektu „Slezský do škol" pana Václava Sigmunda

„Jsme rádi, že jsme mohli projekt ,,Slezský do škol" rozjet právě v Kylešovicích, která jsou partnerskou školou klubu. Ačkoliv jsme fotbalovým klubem, tak obecnou snahou těchto besed je vtažení dětí více do sportu. Zároveň jde o propojení sportu a školství. Budeme se snažit o pravidelnost těchto debat a osvěty v rámci sportu a vzdělávání. Byli bychom rádi, kdybychom došli do bodu, kdy se nám budou hlásit se zájmem samotné školy. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, kteří do besedy přispěli pestrými dotazy," uvedl koordinátor projektu „Slezský do škol" pan Václav Sigmund

