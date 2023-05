České evropské předsednictví skončilo úderem Nového roku, ale jeho následky teprve pocítíme.

Ondřej Knotek (hnutí ANO) europoslanec | Foto: archiv autora

Oproti veškerým očekáváním česká vláda během předsednictví svazácky a proaktivně dojednala balíček klimatické legislativy, který byl přesně podle gusta bruselských zelených ideologů. Po zásluze si tím pětikoaliční vláda vysloužila poplácání po zádech a pochvalu od vrchních představitelů EU.

Nikdo nečekal, že si zrovna Fialova vláda bude libovat v ambiciozních zelených opatřeních, jako je zákaz spalovacích motorů od roku 2035, zdražení emisních povolenek pro závody a firmy a dokonce jejich rozšíření od roku 2027 na domácnosti. To vyvolalo skutečný šok.

Pár dní před sněmovními volbami lídr koalice SPOLU Petr Fiala sliboval, jak v Bruselu otevře otázku energetické politiky EU tak, aby byla výhodná pro Česko. Dnes (mimo jiné i po prezentaci vládního úsporného balíčku) už víme, že skoro žádný předvolební slib této vlády neplatí. Hlavním cílem bylo uchvátit moc v Česku.

V rámci svých uhlazených předvolebních projevů si i Fiala neuvědomil, že „otevřít v Bruselu otázku energetiky“ znamená ve skutečnosti nutnost bouchnout do stolu a tvrdě vyjednávat. Pro skutečný národní zájem třeba i blokovat celou Unii. To ostatně dělají i jiné státy. Od profesora politologie, který nedokáže ani pohlídat, aby jednotliví čeští ministři v Bruselu mluvili stejně, ale tohle asi ani čekat nemůžeme.

Současná vláda vybojovala pro Česko pomyslnou medaili a pochvalu od architektů balíčku klimatické legislativy. Bohužel pro naši zemi vyjednali žalostně málo a ještě mají tu odvahu to prezentovat jako úspěch. Podpořili, aby se v EU na rozdíl od USA prosazovaly především obnovitelné zdroje. A to i v zemích, jako je Česko, které pro obnovitelné zdroje nemá takové podmínky jako třeba přímořské státy. Proč tato vláda rezignovala na úspěšné úsilí vlády hnutí ANO, kdy Andrej Babiš s Emmanuelem Macronem zachránili jadernou energetiku před úpadkem? Ano právě i díky tomu nám výstavbu nových jaderných zdrojů protijaderné státy unie už nezastaví. Jenže kvůli neakčnosti Petra Fialy jsme promeškali unikátní příležitost udělat další krok, a to snížit propastné rozdíly v podpoře obnovitelných zdrojů a jiných technologií, jako je právě jádro či moderní fosilní technologie, které výrazně sníží emise. Tomu se říká technologická neutralita a je to skutečně jediná cesta, která vede k efektivnímu snížení emisí a zároveň je hospodářsky udržitelná.

Vláda premiéra Fialy nás falešnými sliby připravila o možnost si bez zbytečné bolesti udržet energetickou soběstačnost. Nechť se tato smutná zkušenost stane základem pro nástup Lepší vlády, kterou jsme prozatím jako stínový kabinet zformovali a kterou si Česko zaslouží.

Dobrou zprávou je i to, že za rok jsou evropské volby a tedy šance výrazně oslabit zelenou ideologii ve prospěch reálné a společensky přijatelné klimatické a energetické politiky.

Ondřej Knotek (hnutí ANO)

europoslanec

Zdroj: archiv autora

zadavatel/zpracovatel – Kancelář europoslance O. Knotka (hnutí ANO)