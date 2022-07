Hnutí Ostravak zahájilo kampaň do zářijových voleb a v ulicích se objevil slogan „Zdravíme Ostravu“.

Možná se ptáte, co vlastně znamená a co jím vlastně chceme říct. Jak je naším zvykem, významu je hned několik.

Předně jsme slušně vychovaní lidé, a tak se i chováme. Proto pokud někam vejdeme či něco začínáme, tak prostě slušně pozdravíme. Nejsme zdaleka jediní, koho trápí, že dobře našlápnuté vedení města se v době Covidu propadlo do letargického stavu, z něhož se dosud neprobralo. Dnes je už patrné, že se samo nevyléčí a my jsme se rozhodli město uzdravit.

Jsme přesvědčeni, že to nejcennější, oč by měl každý z nás pečovat, je lidské zdraví. Již před dvanácti lety, kdy naše hnutí vzniklo, jsme poukazovali na špatný vzduch, který nás doslova otravuje a který vyhání mnoho mladých rodin pryč z našeho města. Již v roce 2014 jsme v Moravské Ostravě a Přívozu vysadili první extenzivní záhon a po jeho vzoru jich kvete po celém městě spousta dalších. Pustili jsme se taky do pravidelného čištění chodníku a vozovek, každodenně můžete na ulicích potkávat tzv. prachožrouty. Situace se sice zlepšila, ke stavu, který bychom si přáli a který si naše město zaslouží, má však ještě příliš daleko. Chceme a budeme pracovat na tom, aby byl ve městě zdravý vzduch.

Vždy jsme se velmi zajímali o stav městské nemocnice na Fifejdách. Opakovaně jsme důrazně vystoupili proti jejím prodeji a započali přípravu její rekonstrukce. Udělat z chudé Popelky moderní a zdravě fungující nemocnici je jednou z priorit, s níž jdeme do voleb. Proto na čelních místech naší kandidátky najdete nejen nedávného náměstka pro zdravotnictví, ale také hned dva zkušené lékaře, kteří velkou část svého profesního života strávili právě „na Fifejdách“.

Další městskou organizací, kterou jsme doslova vytáhli z bryndy, je Dopravní podnik města Ostravy.

První novinkou, kterou jsme zavedli v městské hromadné dopravě, byla možnost platit jízdné platební kartou. Dále byla za našeho vedení zahájena obnova vozového parku a pro zvýšení bezpečnosti cestujících jsme zavedli asistenty dopravy a taky kamerový systém.

Nemáme rádi dluhy. Po celou dobu svého působení ve vedení města jsme postupně snižovali jeho zadlužení. Mrzí nás a považujeme za chybu, že hnutí ANO (tak jako všude) naše město znovu zbytečně zadlužilo a již nyní jej plánuje zadlužit znovu a více. Nechceme, aby za náš pohodlný život zaplatily naše děti i s vysokými úroky. Chceme zdravé veřejné finance a žít podle toho, nač máme. Jde to.

Správa města není zatížena žádnou ideologií. Nazýváme věci pravými jmény a při svém uvažování vždy používáme zdravý rozum. Ten se zejména v poslední době vytrácí a my jej chceme na ostravské radnice vrátit.

Víme, že je před námi spousta práce. Dnes máme předsevzetí a zdravé nasazení. S Vaší pomocí je budeme moci postupně naplnit a vůbec nezáleží na tom, jestli patříte k těm, kteří si stejně jako my přejí klidně žít ve zdravém městě nebo jste zdravě naštvaní na to, co by šlo, ale neděje se. Každý z nás je přeci Ostravak.

Lukáš Semerák, kandidát na primátora

