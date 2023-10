Podzimní rozšíření do dalších lokalit doprovází navýšení sortimentu o více než 3 000 položek. Na zákazníky čeká i více akcí. Zároveň s tím se mění název služby na Albert Online.

Foto: albert.cz

Od roku 2021 se služba online obchodu Albert rozšířila z Brna také do Olomouce, Ostravy, Zlína a Otrokovic. Aktuálně ji tak může využít téměř milion obyvatel na Moravě. To by se mělo v krátké době změnit. „Na začátku října ji rozšíříme také do dalších měst v okolí Ostravy a Olomouce, půjde o Frýdek-Místek, Havířov, Přerov a Prostějov,“ popisuje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. Nově ji tak bude moci využít dalších více než dvě stě tisíc lidí.

Zákazníci mohou vybírat z tisíců položek. Tento počet ještě vzroste. „Albert Online nabídne nyní stejnou šíři sortimentu jako kompaktní kamenné prodejny. Také jsme rozšířili počet akcí, aby zákazníci našli stejně příznivé ceny v online prodeji jako v kamenných obchodech,“ vysvětluje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Sortiment se skládá jak z čerstvých, trvanlivých či mražených potravin tak i dalšího nepotravinového zboží. Důraz Albert klade hlavně na čerstvé a zdravé potraviny, včetně produktů vlastních značek, jako je Nature´s Promise či Fresh Bistro. I tyto vlastní značky, ale například také káva Perla nebo Mlynářská řada pečiva jsou důvodem, proč zákazníci službu využívají. Potěší je, že cena sortimentu v Albert Online je stejně příznivá jako v kamenných obchodech včetně vybraných akčních a slevových nabídek.

Zdroj: albert.cz

Důležitá je dostupnost služby i sortiment

„Dostupnost služby a ceny nejsou tím jediným, podle čeho si ji zákazníci vybírají, velmi důležitá je pro ně také šíře sortimentu. Zároveň ví, že se mohou spolehnout na čerstvost a kvalitu výrobků z našich prodejen. Proto si u nás objednávají potraviny také online. Jejich loajalita a opakované objednávky ukazují, že jsou to právě vlastní značky v nabídce, které jsou důvodem, proč nakupovat online s námi,“ vysvětluje Jiří Mareček.

Logistika pro maximální kvalitu

Pro rozvoz potravin otevřel obchodník koncem roku 2021 nové distribuční centrum v Olomouci, které je určeno výhradně pro online prodej potravin. Kromě toho využívá také logistické body, ze kterých pak dodávky vozí nákupy přímo k zákazníkům.